"مسعود أوزيل" يُرزق بمولودته الأولى.. وهذا معنى اسم الطفلة

استقبل النجم الألماني ذو الأصول التركية "مسعود أوزيل" طفلته الأولى من زوجته ملكة جمال تركيا السابقة والممثلة "أمينة جولشن".

ونشر "أوزيل" أول صورة للمولدة الجديدة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقها بتعليق: "الحمد لله، ولدت ابنتنا بصحة جيدة، ربنا رزقنا أن تكون ابنتة صالحة لنا والإنسانية جمعاء إن شاء الله".

واختار "أوزيل" على ابنته اسم "إيدا".

وهنأ نادي آرسنال الإنجليزى لاعبه "أوزيل" في تغريدة نشرها على موقع التدوين "تويتر": "مبروك أوزيل وأمينة.. إيدا مرحبًا بك في عائلة آرسنال".

أما بالنسبة لمعنى اسم الطفلة "إيدا-Eda" والتي تعني باللغة التركية (الفتاة الصديقة والاجتماعية والمنفتحة). (حسب موقع first-names-meanings.

يذكر أن "أوزيل" احتفل في يونيو الماضي، بزواجه من "أمينة" حفل حضره عدد كبير من المشاهير في عالمي الفن وكرة القدم.

وفي تفاصيل إطلالة العروسين ذكرت الصحف التركية، أنّ فستان العروس الناعم كلّف حوالي 100 ألف ليرة تركي، بالإضافة إلى 450 ألف ليرة تركية من أجل زفة العروسين.

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وأهدى "أوزيل"، عروسه، فيلّا في وسط مدينة إسطنبول، تبلغ قيمتها 15 مليون ليرة تركية، إلى جانب منزل الممثل المعروف "إنجين ألتان دوزياتان".

يُذكر أنّ أوزيل على علاقة بزوجته أمينة غولشي منذ العام 2017، وضهرا سويًّا بشكل رسمي في يونيو العام 2018، ثم احتفلا بخطوبتهما في بداية عام 2019.

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