"مسعود أوزيل" يُرزق بمولودته الأولى.. وهذا معنى اسم الطفلة

استقبل النجم الألماني ذو الأصول التركية "مسعود أوزيل" طفلته الأولى من زوجته ملكة جمال تركيا السابقة والممثلة "أمينة جولشن".

ونشر "أوزيل" أول صورة للمولدة الجديدة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقها بتعليق: "الحمد لله، ولدت ابنتنا بصحة جيدة، ربنا رزقنا أن تكون ابنتة صالحة لنا والإنسانية جمعاء إن شاء الله".

A post shared by Amine Özil (@gulseamine) on Mar 30, 2020 at 12:19pm PDT

واختار "أوزيل" على ابنته اسم "إيدا".

وهنأ نادي آرسنال الإنجليزى لاعبه "أوزيل" في تغريدة نشرها على موقع التدوين "تويتر": "مبروك أوزيل وأمينة.. إيدا مرحبًا بك في عائلة آرسنال".

Congratulations, @MesutOzil1088 and Amine! 🎉



Welcome to the Arsenal family, Eda ❤️ https://t.co/So5wb5jN48