مشجع إنجلترا يفاجئ مذيع إسرائيلي ويصرخ في أذنه: فلسطين حرة

"فلسطين حاضرة في مونديال قطر".. عبارة بدأنا نسمعها منذ اليوم الأول لانطلاق مونديال قطر، في الـ 20 من نوفمبر الماضي، بهتافاتِ الجماهير العربية والغربية وبالأعلام والكوفيات التي ملأت مدرجات ملاعب قطر المونديالة وشوارع الدوحة السياحية.

وبآلاف الصور ومقاطع الفيديو التي ملأت منصات التواصل الاجتماعي، أكدت الجماهير العربية والغربية أن "فلسطين" هي الفريق رقم 33 في العرس الكروي العالمي الذي صدحت فيه أصوات الأهازيج الفلسطينية طيلة أيام وليالي المونديال الذي يقام لأول مرة في دولة عربية مسلمة شرق أوسطية.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة أن الجماهير العربية والغربية لا تفوت أي فرصة من أجل "الهتاف لفلسطين" و"دعم القضية الفلسطينية" في أي لقاء تلفزيوني يشاركون فيه خلال تواجدهم في محيط الملاعب المونديالية أو شوارع قطر أو في التجمعات الجماهيرية لأي بلدٍ كان.

جماهير إنجلترا تهتف: فلسطين حرة

آخر هذه الهتافات كانت من قبل جماهير إنجليزية المحتفلة بتأهل منتخب بلادها لدور الربع نهائي بعد الفوز 3-صفر على السنغال في استاد البيت يوم الأحد.

English fans to Israeli TV: free Palestine 🇵🇸✊🏽#FreePalestine pic.twitter.com/tTI5DMpWdK — Husam Zomlot (@hzomlot) December 4, 2022

وأمام عدسة كاميرا إحدى القنوات الإسرائيلية، هتفت الجماهير الإنجليزية في أذن المذيع، الذي كان يتحدث بالعبرية ويسألهم عن شعورهم بهذا الفوز.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فقد كان المراسل الإسرائيلي في بثٍ مباشرٍ لقناة تلفزيونية إسرائيلية عندما التقى الجماهير الإنجليزية المحتفلة، وطلب منهم أولًا التفاعل مع الكاميرا ثم شرع في سؤالهم عما إذا كانت كرة القدم "عائدة بالفعل" إلى إنجلترا ليصرخ أحدهم في أذنه "فلسطين حرة".

وعلى الرغم من أن المراسل الإسرائيلي حاول إدارة الموقف إلا أن علامات "عدم الارتياح" بدت واضحة على وجهه قبل أن يوجه سؤالًا آخر لمشجع آخر في المجموعة.

وكان مذيعو القنوات العبرية قد تعرضوا للعديد من المواقف المحرجة من قبل الجماهير العربية والغربية التي رفضت الإدلاء بأي تصريح عبر شاشاتهم وذلك رفضًا للتواجد الإسرائيلي في البطولة العالمية وتنديدًا بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.