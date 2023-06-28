مشجع برازيلي يترك كل ما يملك لنيمار بعد وفاته.. حب أو جنون؟

البوابة - قد لا يفكر الجميع في ترك كل ممتلكاتهم وأموالهم وثرواتهم للاعب كرة قدم ثري يكسب الملايين، إلا أن هذه الفكرة لا تنطبق على أحد المشجعين البرازيليين، الذي ترك وصيته رسميًا لصالح المهاجم البرازيلي نيمار جونيور.

وكشف هذا المعجب المخلص، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، الرابط العميق الذي تجاوز حدود عشقه للمنتخب الوطني وتراث البرازيل الكروي وقرر ترك كل ما يملك من أموال لنيمار في وصيته التي كتبها مؤخرًا.

مشجع برازيلي يترك وصية لنيمار بعد وفاته

وقال المعجب السري في مقابلة مع صحيفة متروبوليس البرازيلية: "لست بصحة جيدة جدًا، ولهذا السبب، رأيت حقًا أنه ليس لدي أي شخص لترك ممتلاكتي ... لا أريد أن تأخذ الحكومة أو الأقارب الذين لا أوافقهم ممتلكاتي”.

وتابع: “أعشق نيمار، لأن قصة حياته تشبه قصة حياتي تمامًا، أنا شخص عاشق لأسرتي وعائلتي، كما أن علاقة نيمار مع والده تذكرني كثيرًا بعلاقتي مع والدي الراحل".

وذكر بأنه حاول عدة مرات نقل كل أمواله وممتلكاته بشكل رسمي للاعب البرازيلي إلا أن محاولاته بائت بالفشل، لكنه تمكن من العثور أخيرًا على وسيلة قانونية من خلال ترك وصية وتوقيعها بشكل رسمي في مكتب كاتب العدل في بورتو أليغري.

يذكر أن نيمار، الذي يلعب حاليًا باريس سان جيرمان، يعد من بين الرياضيين الأعلى دخلًا على مستوى العالم. وفقًا لمجلة Forbes ، فإن أرباحه المقدرة لعام 2023 تصل إلى 85 مليون دولار.

وقالت المعجب: "أعرف أنه قبل كل شيء، أن نيمار ليس جشعًا، لكن ما قمت به هو أمر نادر بعض الشيء في هذه الأيام".

