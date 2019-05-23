مشهد زواج مثلي يُثير الجدل في المسلسل الكرتوني "آرثر"!

أوقفت محطة أمريكية في ولاية ألاباما عرض الحلقة الأولى من الجزء 22 من المسلسل الكرتوني الشهير Arthur "آرثر"، وذلك لاحتواء الحلقة على مشاهد زفاف لرجلين مثليين.

وصرح مدير البرامج في محطة ABT عن سبب منع بث الحلقة بأن الهدف من هذا الأمر هو الحفاظ على ثقة الآباء بالقناة، خصوصًا أن هناك العديد منهم يرفضون أن يتم تشويش الأطفال في مرحلة سنية معينة بمثل هذه الأمور.

الحلقة الأولى من الجزء الـ 22 احتوت على مشاهد لزواج بطل المسلسل الرئيسي وشريكه، الأمر الذي دفع المحطة لوقف عرضها وعرض حلقة قديمة من المسلسل.

وبدأت الأعمال الدرامية مؤخرًا في الغرب بدعم المثليين الجنسيين عن طريق تضمين العمل شخصية مثلية قد يكون ضمن أدوار البطولة، وهو الأمر الذي بدأ بالانتشار حتى في عالم الانميشين والكرتون.

يُشار إلى أن "آرثر" هو مسلسل رسوم متحركة كندي أمريكي، بدأ عرضه لأول مره في 2 سبتمبر من عام 1992، وما زال مستمرًا حتى الآن.

وتمت دبلجة المسلسل إلى اللغة العربية، وحقق انتشار بين الأطفال العرب، وبعد انتشار تفاصيل هذه الحلقة، شعر عدد من الأهالي في الوطن العربي بالقلق مٌطالبين بوقف عرض المسلسل.

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