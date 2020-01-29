مشهد نابع من شعور الأبوة الغريزي.. أبٌ يخرج يوميًا للشارع بفستان زفاف لإنقاذ ابنته

فوجئ سكان بلدة "تسيقونغ" الصغيرة في مقاطعة "سيتشوان" الصينية برجلٍ في منتصف العمر يخرج الى الشارع مُرتديًا فستان زفاف أبيض اللون.

من يرى هذا المشهد لأوّل مرّة يدخل في نوبة ضحكٍ وسخرية، لكن بعد معرفة الحقيقة ستفاجئ بلا شك حتى من الممكن أن تذرف دموعًا عند سماعك قصة هذا الرجل.

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وكشفت وسائل إعلام محلية أن الرّجل لديه طفلة مصابة بسرطان الدم منذ أن كان عمرها 4 أعوام.

لذا قرّر الأب الحزين المكافحة بكلّ الوسائهبة ل من أجل إنقاذ حياة طفلته، حيث صرف كلّ ما يملك لعلاجها، واضطر للاستدانة من بعض الأصدقاء، لكن علاج الفتاة لم يعد متوفرًا الا في إحدى عيادات مدينة تشنغدو المجاورة.

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وقال الأب بأن المرض عاد لطفلته بعد عدة جلسات من العلاج الكيماوي، ولكن أمواله قد نفذت لذا حاول طلب المساعدة من بعض المنظمات الإنسانية والمحسنين وحتى الأشخاص الذين يقابلهم في الشارع، وبعد كل ذلك لم تكن الأموال كافية لدفع نفقات العلاج.

بعدها، قرّر الأب اليائس لفت الانتباه إلى مأساته بطريقة أخرى، حيث كان يرتدي فستان زفاف نسائي، ويضع أحمر الشفاه ويخرج بهذا الشكل إلى ساحة المدينة الرئيسية، كما يحمل معه لافتة كُتب عليها: (أنّه يبحث عن شريك مستعدّ لدفع تكاليف علاج طفلته).

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وبعد تعرّف الأشخاص إلى مأساة الرجل، تحوّل إلى بطل، وبدأت الطريقة الغريبة التي اختارها الرجل بإظهار نتائجها.

وتمكن الرجل إلى الآن من جمع حوالي 16 ألف يوان (حوالي 2500 دولار) وبدأت وسائل الإعلام بالكاتبة عن الموقف البطولي للأب وانتشرت قصته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدأ المستخدمون بالتبرع له.

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ويأمل الآن بجمع المبلغ المطلوب ليستكمل علاج طفلته الصغيرة، بغض النظر عن الطريقة التي يتبعها لفعل ذلك.

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