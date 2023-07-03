مشهورة سعودية تتغزل بإطلالة الأميرة رجوة في شهر العسل.. ماذا قالت؟

البوابة - ما يزال الظهور الأول لـ الأميرة رجوة ، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين، يحظى بتفاعلٍ واسعٍ لدى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والعالم.

ورغم مرور أيام على ظهور الظهور الأول للعروس رجوة برفقة زوجها الحسين في شهر العسل، إلا أن تفاصيل إطلالتها جعلتها حديث الكثيرين لأيام عدة والتي كانت من ماركة "زارا - Zara" العالمية.

الأميرة رجوة في شهر العسل

وتفاعل مراقبو الأحداث الملكية وعشاق الموضة والأزياء مع الإطلالة التي اختارتها الأميرة رجوة في شهر العسل وأشادوا ببساطتها ومنهم الشيف السعودية ضحى التي عبرت عن رأيها بالإطلالة عبر حسابها الرسمي في تطبيق "سناب شات".

وأعادت الشيف ضحى نشر صورة الأميرة رجوة من شهر العسل، وأرفقتها بتعليق تغزلت فيه ببساطة وأناقة العروس وانتقدت أيضًا مبالغة الكثيرات بأسعار الملابس التي تختارها في شهر العسل.

وقالت الشيف ضحى في تعليقها على الصورة: "بشهر عسلها ولابسه من زارا، وتجيك وحده تلبس بلوزة بعشرة الآلاف".

منصات التواصل الاجتماعي استقبلت تعليق الشيف ضحى بانقسام شديد، بين من أيّد وجهة نظرها وأبدوا إعجابهم ببساطة الأميرة رجوة، وبين من أكد على الحرية الشخصية في اختيار الملابس وأوصوا بعدم الحكم على الآخرين بناءً على ملابسهم.

وكانت الأميرة رجوة قد اختارت طقم صيفي فضفاض من قماش الشيفون والكريب الصناعي باللونين الأحمر والكريمي فوق قميص أبيض برقبة ضلع، بينما كان الأمير يرتدي قميصًا أزرق مع جيب.

وتعد هذه المرة الثانية التي تختار فيها الأميرة رجوة اعتماد ملابس من علامة “زارا”، إذ سبق وأن تألقت ببدلة كاجول باللون الفوشي.

وكان الأمير الحسين قد نشر عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" صورة جمعته بزوجته الأميرة رجوة لتهنئة متابعيهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

بدا الزوجان اللذان تزوجا مؤخرًا في حالة استرخاء أثناء اجتماعهما معًا في الصورة. وجاء في التسمية التوضيحية: "بالنيابة عني وعن رجوى، أضحى مبارك لكم ولعائلاتكم".

زواج الأمير الحسين والأميرة رجوة

احتفلت الأسرة المالكة الأردنية في الأول من يونيو 2023 بزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الأميرة رجوة آل سيف.

واجتاحت صور حفل الزفاف، وأبرز اللقطات، منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية في الأردن والعالم.

أثارت الأميرة رجوة جنونًا على وسائل التواصل الاجتماعي بفستان زفافها الذي حمل توقيع المصمم العالمي إيلي صعب، ألحقته بفستان أبيض بأكمام طويلة من ماركة Dolce & Gabbana الإيطالية الفاخرة.