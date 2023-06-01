أمير أردني يزف رجوة لعريسها الحسين في عقد القران اليوم.. من هو؟

البوابة - تداولت صفحات تُعنى بأخبار العائلات المالكة أنباء تكشف عن هوية الشخص الذي سيقوم بزفّ العروس رجوة خالد آل سيف لعريسها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في مراسم عقد القران التي ستجري في وقتٍ لاحق اليوم الخميس.

وكشفت هذه الصفحات بأن الأمير هاشم بن عبدالله الثاني هو من سيقوم باصطحاب العروس رجوة إلى زوجها المستقبلي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في مراسم عقد القران التي ستتم في قصر زهران العامر في العاصمة الأردنية عمّان بحضور أفراد العائلة الهاشمية وعائلة العروس وعدد من الضيوف.

الأمير هاشم يزف رجوة للأمير الحسين

وجرت العادة في حفلات الزفاف الملكية الأردنية أن يقوم أحد أفراد العائلة الهاشمية بزف العروس، سواء أكانت أميرة أو من خارج العائلة الهاشمية، لعريسها الذي يكون بانتظارها إلى جانب إمام الحضرة الهاشمية الشيخ (المأذون الشرعي) والشاهدين على العقد.

في عام 1993، قام الأمير فيصل بن الحسين باصطحاب الملكة رانيا (أميرة آنذاك) لزوجها الملك عبدالله الثاني (أمير آنذاك).

في 2023، قام ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني باصطحاب شقيقته الأميرة إيمان لعريسها السيد جيمي في مراسم عقد القران التي تمت في بيت الأردن، مقر سكن الملك عبدالله الثاني وعائلته.

وفي عام 2004، زف الأمير علي بن الحسين شقيقته الأميرة هيا لعريسها آنذاك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي كان يجلس إلى جانب الملك عبدالله الثاني في مراسم عقد القران الذي تمت في منزل العروس في العاصمة عمان.