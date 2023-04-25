مشهور جزائري يثير الجدل.. قرأ القرآن في المسجد على أنغام الراب

البوابة - تعرض التيكتوكر الجزائري مروان الباتني لموجة انتقادات عارمة بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقرأ القرآن الكريم على أنغام الموسيقى داخل أحد المساجد.

وشوهد مروان الباتني في مقطع الفيديو، الذي شاركه مع متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي (تيك توك وإنستغرام)، وهو يدخل أحد المساجد استعدادًا لقراءة آيات من القرآن الكريم والتعبد لوجه الله تعالى قبل أن يقوم بحركة "غريبة" عرضته لوابل من الانتقادات.

قرآن وراب داخل مسجد

وفور جلوسه أمام القرآن الكريم، سارع مروان الباتني بالنظر عاليًا من أجل التقاط صورة لها كجزء من تحدي جديد اجتاح منصات التواصل الاجتماعي بكثرة في الآونة الأخيرة.

واتهم عدد كبير من المعلقين الباتني بتشغيل موسيقى مغني الراب الشهير "توباك داخل المسجد، وهو ما تم التأكّد منه لاحقًا، حيث تبين أن مروان قام بتركيب الفيديو مع الأغنية.

وأثار التحدي الذي قام به الباتني غضب واستياء روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده معتبرين أن ذلك أمرًا غير لائق، ولا يتناسب التصوير في المسجد مع الأغاني الصاخبة.

وطالب عدد من المعلقين السلطات الجزائرية التدخل واتخاذ إجراء قانوني بحق مشهور مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أن ما قام به يندرج تحت بند "الاستهزاء بالدين الإسلامي".

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن السلطات الجزائرية ألقت القبض على مروان الباتني وبدأت التحقيق معه، لكن لم يتسن لموقع البوابة التحقق من صحة هذه المعلومات المتداولة التي لم يؤكدها مصدر رسمي حتى هذه اللحظة.

مروان الباتني

يُعد مروان الباتني أحد مشاهير التواصل الاجتماعي في الجزائر وتحديدًا على منصة "تيك توك"، وحظي بشهرة واسعة بعد ظهوره في مقاطع فيديو وهو يقلد فيه المشاهير والفنانين.