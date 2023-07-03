مصائب قوم عند قوم فوائد.. شاهد فرحة قتاة باقتحام متجر زارا في باريس

البوابة - في خضم دوامة العنف التي تشهدها فرنسا منذ أيام على خلفية مقتل مراهق على يد الشرطة الفرنسية، نجحت فتاة في سرقة الأضواء من آلاف المحتجين الغاضبين في شوارع باريس وعدة مدن فرنسية منذ أيام.

وشوهدت الفتاة في الصورة وهي تركض خارج أحد متاجر زارا – Zara في باريس، بعدما تمكنت من سرقة ونهب مجموعة كبيرة من الملابس التي على ما يبدو أنها كانت تحلم مطولًا من أجل الحصول عليها.

فرحة قتاة باقتحام متجر زارا في باريس

ولدى محاولتها الهروب بعيدًا وقبل القبض عليها بالجرم المشهود، لم تتمكن الفتاة السارقة منع نفسها من الضحك لسببٍ ما، والذي رجح كثيرون بأنها كانت تضحك من طريقتها في الهروب.

كما شوهد ممن كان بالقرب من الفتاة السارقة وهم يضحكون أيضًا في وجهها، وكأنهم يقومون بتشجيعها للهروب بعيدًا قبل أن يتم القبض عليها.

سلب ونهب متاجر في فرنسا

يحصي أصحاب المتاجر في فرنسا تكلفة الاضطرابات التي اجتاحت البلاد منذ وفاة نائل البالغ من العمر 17 عامًا في محطة مرور للشرطة يوم الثلاثاء الماضي، 27 يونيو 2023.

وقال برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إن ما لا يقل عن 12 مركزًا للتسوق و 200 تاجر تجزئة كبير و 250 بائع سجائر و 250 فرعًا مصرفيًا والعديد من متاجر الأزياء والملابس الرياضية والوجبات السريعة قد تم نهبها أو إحراقها منذ يوم الثلاثاء.

وخلال الأيام الخمسة الماضية، تعرضت متاجر كبيرة للسرقة والنهب أبرزها: زارا – Zara، وأبل – Apple، نايكي – Nike، لوي فيتون - Louis Vuitton.

ونهب المتظاهرون أشياء قيمتها الملايين من متاجر المصممين الراقية وحطموا أيضًا نوافذ متجر آبل في العاصمة الفرنسية باريس.

في غضون ذلك، واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رد فعل عنيف بسبب حضوره حفلة موسيقية لإلتون جون في باريس وسط احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.

وفي مقاطع فيديو انتشرت انتشارًا واسعًا، شوهد ماكرون وهو يستمتع بالحفل مع زوجته بريجيت حيث أحيى المغني البريطاني يوم السبت، وعلق عليه المغردون: "بينما تحترق فرنسا، يرقص ماكرون في حفل موسيقي لإلتون جون".

Looting the Apple Store in Strasbourg.



Not a Macron man to be found.



France is spiraling in real time. pic.twitter.com/hII4qMbNkE — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) June 30, 2023

نائل المرزوقي

لقي المراهق الفرنسي ذو الأصول الجزائرية نائل المرزوقي (17 عامًا) مصرعه برصاص ضابط شرطة خلال تدقيق مروري في نانتير، إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس

وقال محامي عائلته أن نائل توفي في مكان الحادث فورًا نتيجة تعرضه لعيار ناري.