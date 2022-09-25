مصرية تحتفل بطلاقها بطريقة مثيرة للجدل .. شاهد ماذا فعلت بفستان زفافها

قررت سيدة مصرية الاحتفال بطلاقها من خلال إضرام النيران بفستان زفافها في منطقة صحراوية وتوثيق المشهد الغريب بمقطع فيديو نشرته على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت السيدة هبة مبروك في مقطع الفيديو المتداول وقد أشعلت النار بفستان زفافها الأبيض الذي ارتدته في قبل 3 سنوات.

وبدا واضحًا أن السيدة هبة كانت تخطط لإثارة الجدل بهذه الخطوة الغريبة، إذ تعمدت توثيق لحظة إشعال النار بفستانها الأبيض من خلال الاستعانة بمصورٍ محترف والخضوع لجلسة تصوير احترافية تمهيدًا لنشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأرفقت السيدة هبة مقطع الفيديو بعبارة "حرقت ذكرياتي وفستان زفافي.. بداية جديدة بإذن الله"، في إشارة إلى تعرضها للإساءة من قبل زوجها السابق.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تعجبهم واستهجانهم من الطريقة التي اختارتها السيدة هبة مبروك للاحتفال بطلاقها وتساءلوا عن الأسباب المتراكمة التي أجبرتها على القيام بهذه الخطوة.

وفي الوقت الذي تفاوتت آراء وتعليقات النشطاء حول الواقعة ما بين مؤيد ومعارض، روت السيدة هبة كواليس جلسة تصوير حرق فستان زفافها والأسباب التي أجبرتها على القيام بهذه الخطوة الغربية.

وقالت السيدة هبة بأنها تعرضت لخيانات متكررة من قبل زوجها وصلت لـ7 خيانات خلال مدة 3 سنوات وهو ما لم تتمكن من تحمله وقررت الانفصال عنه.

وذكرت السيدة هبة بأنها أنجبت خلال ارتباطها بزوجها السابق طفلًا واحدًا لكن الاختلاف بالطباع وخياناتها المتكررة دفعتها لاتخاذ قرار الانفصال والطلاق.

وذكرت بأنها اكتشفت خيانات زوجها المتكررة بعد تفتيش هاتفه الجوال.

وحول احتفالها بالطلاق، ذكرت هبة مبروك أن مواجهاتها لزوجها المتكررة بخيانته ومسامحتها له على أمل التغيير دفعها في أن جعل الانفصال عنه حدثًا لا يُنسى.