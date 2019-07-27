مصر: مشاجرة عنيفة في أحد معارض التجارية والسبب "الحصول على عميل"!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشاجرة عنيفة بين ممثلي شركتين عقاريتين في أحد المعارض التجارية "الإهرم العقاري" بسبب خلاف نشب بين موظفي هاتين الشركتين خلال محاولة كل طرف منهما جدب أحد العملاء في المعرض.

وبحسب مصادر تواجدت وقت وقوع المشاجرة فإن مشادة كلامية بدأت بين موظفي المبيعات في الشركتين، تطورت إلى تشابك بالأيدي وسب ثم زادت المشاجرة سوءًا عندما تحول الأمر لضرب بالكراسي وتكسير زجاج أجنحة المعرض.

وتطورت المشاجرة وأصبحت خارج السيطرة مما دفع زوار المعرض للهرب، وحاولت قوات الأمن التدخل إلا ان الأمر لم يكن سهلًا أبدًا، لتستعين بقوات إضافية من أجل السيطرة على المشاجرة الكبيرة.

وتحول الفيديو فور تداوله لمادة للسخرية بسبب ما حدث وعدم مهنية موظفي الشركتين، فيما انتقد الكثيرون من رواد هذه المواقع تحول المعرض والذي يهدف إلى دعم الاقتصاد لحلبة صراع بين الشركات بطريقة مخزية وغير مهنية.

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