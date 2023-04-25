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مصير طائرة "فلاي دبي" المشتعلة في سماء نيبال

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 25 نيسان / أبريل 2023 - 06:27
طائرة فلاي دبي
طائرة فلاي دبي

البوابة - راقب العالم لحظة بلحظة تفاصيل رحلة فلاي دبي FZ 576 بعد اشتعال النيران فيها بعد لحظات من إقلاعها يوم الاثنين، 24 أبريل 2023، من مطار كاتماندو الدولي، الواقع في بكاتماندو عاصمة نيبال.

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وشهد موقع رصد حركة الطائرات متابعة آلاف الأشخاص لمعرفة مصير الطائرة ومن عليها من ركاب بعد أن رصد شهود عيان نيرانًا تخرج منها بعد فترة وجيزة من إقلاعها من المطار النيبالي.

وذكرت تقارير إخبارية أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-800، كانت تقل 167راكبًا الأمر الذي أثار قلقًا لدى مراقبي الحدث خوفًا من سقوطها ووقوع كارثة بشرية.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولًا مكثفًا لمقاطع الفيديو التي ترصد النيران المشتعلة بالطائرة التابعة لشركة فلاي دبي وتسائلوا عن مصيرها.

"طائرة فلاي دبي"

مصير طائرة فلاي دبي

ونقل الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن المتحدث باسم شركة "فلاي دبي" الإماراتية حيثيات الطائرة القادمة من نيبال والمتوجهة إلى دبي.

وكشفت شركة الطيران أن الطائرة المعنية هبطت بسلام في مطار دبي صباح الثلاثاء وذلك بعد اشتعال النيران فيها بعدما واجهت مشكلة في أحد محركاتها بعد وقت قصير من إقلاعها في الساعة 9:20 صباحًا.

"طائرة فلاي دبي"

وأكدت الشركة أن طاقم الطائرة التابع لها مؤهلين بكفاءة عالية وقاموا بإجراءات العمليات التشغيلية القياسية حتى واصلت الرحلة مسارها بعد التأكد من أن المحرك كان ضمن معايير التشغيل العادية.

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وأكدت أن الطائرة هبطت بشكل طبيعي في دبي وسيتم فحص الطائرة فيما تم التأكد من سلامة الركاب وطاقم الطائرة.

وفي وقت سابق، نشر مكتب دبي الإعلامي تحديثًا نشرته هيئة الطيران المدني النيبالية حول الحادث: "رحلة فلاي دبي رقم 576، (بوينج 737-800) رحلة كاتماندو إلى دبي ... تتجه إلى وجهتها دبي وفقًا لخطة الرحلة".

 

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