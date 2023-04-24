اشتعال النار في طائرة اماراتية عقب اقلاعها من مطار كاتماندو

اشتعلت النار في طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" الاماراتية عقب اقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال مساء الاثنين، بحسب ما افادت وسائل اعلام.

وقالت وكالة "اني" الاخبارية ان الطائرة التي امكن مشاهدة النيران تندلع فيها من الارض تحاول في الاثناء تنفيذ هبوط اضطراري في مطار كاتماندو، مشيرة الى وصول سيارات الإطفاء إلى المطار.

ولاحقا، قالت شركة فلاي دبي ان الطائرة اختبرت حادثا عرضيا تمثل في اصطدام طائر بها عند الاقلاع، مؤكدة ان ذلك لم يؤثر على سير الرحلة التي تحمل رقم 576، والمتجهة الى من نيبال الى دبي، وذلك بحسب ما نقلته رويترز عن هيئة الطيران في نيبال ومتحدث باسم الشركة.

اشتعال النار بـ #طائرة تابعة لـ #فلاي_دبي خلال إقلاعها من عاصمة #نيبال، فيما أعلنت هيئة الطيران المدني في نيبال أن الطائرة تكمل رحلتها إلى دبي بشكل طبيعي#العربية pic.twitter.com/dRYp8YISzv — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 24, 2023

واوضح المتحدث ان احد محركات الطائرة التي كانت تقل 167 راكبا على متنها اشتعلت فيه النار جراء الاصطدام مع الطائر، لكن لم يلبث ان تمت السيطرة عليه، وتابعت الطائرة مسارها حيث من المقرر لها الهبوط في وقتها المحدد.