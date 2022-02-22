مطارات دبي ترحب بالمسافرين بختم متحف المستقبل .. شاهد الصور

رحبت مطارات دبي بمسافريها القادمين من جميع أنحاء العالم اليوم الثلاثاء على طريقتها الخاصة وذلك احتفالًا بافتتاح مبنى "متحف المستقبل في دبي" والذي سيعتبر أحد أهم معالم السياحة في دبي.

واختارت مطارات دبي الترحيب بالقادمين بطباعة ختم لـ"متحف المستقبل في دبي" الذي يعد ليبقى ذكرى جميله معهم ترافقهم مدى الحياة.

ختم #متحف_المستقبل، أجمل مبنى على وجه الأرض يزين جوازات سفر القادمين إلى إمارة المستقبل .. دبي.#أجمل_مبنى_على_وجه_الأرض pic.twitter.com/j8b2IxAD2s — Museum Of The Future (@MOTF) February 22, 2022

وطبع موظفو المطارات الختم الجديد على صفحة التأشيرات تزامنًا مع الحدث الاستثنائي الذي تشهده دبي والعالم في اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022.

ومن المقرر أن تتوجه أنظار العالم اليوم نحو دبي لمتابعة افتتاح "متحف المستقبل في دبي" الذي يُعد أيقونة معمارية هي الأجمل على وجه الأرض ومحطة جديدة هي الأجمل والأحدث التي تضاف لأيقونات العالم الحضارية كمنارة يطل منها على الغد ويشرف من تجاربها ومبادراتها وفعالياتها على المستقبل.

متحف المستقبل في دبي

ويتألف متحف دبي للمستقبل من سبعة طوابق، تم تخصيص ثلاثة منها لتجارب متميزة والتي جرى تقسيمها على النحو التالي:

الطابق الأول: لإقامة معارض تفاعلية تركز على المستقبل المحتمل لتنمية موارد الفضاء الخارجي، والنظم الإيكولوجية والهندسة الحيوية، والصحة والعافية والروحانيات.

لإقامة معارض تفاعلية تركز على المستقبل المحتمل لتنمية موارد الفضاء الخارجي، والنظم الإيكولوجية والهندسة الحيوية، والصحة والعافية والروحانيات. الطابق الثاني: سيعرض تقنيات المستقبل القريب التي ستغير العالم من خلال مواجهة التحديات في مجالات متنوعة مثل الصحة والمياه والغذاء والنقل والطاقة.

سيعرض تقنيات المستقبل القريب التي ستغير العالم من خلال مواجهة التحديات في مجالات متنوعة مثل الصحة والمياه والغذاء والنقل والطاقة. الطابق الثالث: مخصص للأطفال لاستكشاف التحديات ويعالجوها بطريقتهم الفريدة كخطوة أولى في طريقتهم أن يصبحوا "أبطال المستقبل".

ساعات عمل متحف المستقبل

تم الكشف عن ساعات العمل داخل المتحف والتي جاءت على النحو التالي:

يوميًا: 10 صباحًا - 17 مساءً

موقع متحف المستقبل في دبي

فيما يتعلق بـ موقع متحف دبي للمستقبل فإنه يقع في قلب إمارة دبي وفي أحد أهم شوارعها النابضة.

ويتميّز متحف المستقبل بقربه من أبراج الإمارات في شارع الشيخ زايد، لذا فهو قريب من أهم معالم السياحة في دبي.

تذاكر متحف المستقبل في دبي

تم طرح تذاكر متحف دبي للمستقبل على الموقع الرسمي، يرجى النقر هنا

أسعار تذاكر متحف المستقبل في دبي

نوع التذكرة سعر التذاكر تذاكر الدخول 145.00 درهم تذاكر الأطفال (3 سنوات فما دون) مجاني تذاكر أصحاب الهمم مجاني تذاكر كبار المواطنين (60 سنة فما فوق) مجاني

طريقة حجز تذاكر متحف المستقبل في دبي