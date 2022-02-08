متحف المستقبل في دبي : موعد الافتتاح – أسعار التذاكر – طريقة الحجز

حددت الإمارات العربية المتحدة موعدًا رسميًا لافتتاح متحف المستقبل في دبي الذي طال انتظاره، ليكون مساحة تستقطب وجهات نظر ثقافية وفلسفية واجتماعية وروحية من جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يفتح متحف المستقبل أبوابه أمام الزوار القادمين من جميع دول العالم في 22 فبراير الجاري ليكون أحد أهم معالم السياحة في الإمارات وأكثرها استقطابًا للجمهور.

ويَعِدُ متحف المستقبل جمهوره في أن يكون مساحة لعرض أحدث الابتكار في مجال الهندسة والتكنولوجيا والتصاميم المعمارية كأدوات لتطوير مستقبل أكثر ذكاءً ومدفوعًا بالتكنولوجيا، لذا قم بزيارة متحف المستقبل في دبي لتكون جزءًا من هذه الثورة:

متحف المستقبل في دبي

ويتألف متحف دبي للمستقبل من سبعة طوابق، تم تخصيص ثلاثة منها لتجارب متميزة والتي جرى تقسيمها على النحو التالي:

الطابق الأول: لإقامة معارض تفاعلية تركز على المستقبل المحتمل لتنمية موارد الفضاء الخارجي، والنظم الإيكولوجية والهندسة الحيوية، والصحة والعافية والروحانيات.

لإقامة معارض تفاعلية تركز على المستقبل المحتمل لتنمية موارد الفضاء الخارجي، والنظم الإيكولوجية والهندسة الحيوية، والصحة والعافية والروحانيات. الطابق الثاني: سيعرض تقنيات المستقبل القريب التي ستغير العالم من خلال مواجهة التحديات في مجالات متنوعة مثل الصحة والمياه والغذاء والنقل والطاقة.

سيعرض تقنيات المستقبل القريب التي ستغير العالم من خلال مواجهة التحديات في مجالات متنوعة مثل الصحة والمياه والغذاء والنقل والطاقة. الطابق الثالث: مخصص للأطفال لاستكشاف التحديات ويعالجوها بطريقتهم الفريدة كخطوة أولى في طريقتهم أن يصبحوا "أبطال المستقبل".

موعد افتتاح متحف المستقبل

سيتم افتتاح متحف المستقبل في دبي بتاريخ 22 فبرير 2022.

ساعات عمل متحف المستقبل

لم يتم الكشف عن ساعات العمل داخل المتحف حتى هذه اللحظة.

موقع متحف المستقبل في دبي

فيما يتعلق بـ موقع متحف المستقبل دبي فإنه يقع في قلب إمارة دبي وفي أحد أهم شوارعها النابضة.

ويتميّز متحف المستقبل بقربه من أبراج الإمارات في شارع الشيخ زايد، لذا فهو قريب من أهم معالم السياحة في دبي.

تذاكر متحف المستقبل في دبي

ستتوفر تذاكر متحف المستقبل للحجز بمجرد أن يفتح أبوابه للجمهور.

أسعار تذاكر متحف المستقبل في دبي

سيتم الإعلان عن أسعار تذاكر متحف دبي للمستقبل فور بمجرد أن يفتح أبوابه للجمهور.

طريقة حجز تذاكر متحف المستقبل في دبي

سيتم تزويدكم بطريقة الحجز بمجرد طرح التذاكر على الموقع الرسمي للمتحف.

ما الكلمات المكتوبه على مبنى متحف المستقبل في دبي

تمتلئ الواجهة الخارجية لـ متحف المستقبل في دبي باقتباسات وشعر من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي كتبها للتعبير عن رؤيته للمدينة.

وتم تصميم البيوت الشعرية بخط الفنان الإماراتي مطر بن لاحج.

ارتفاع متحف المستقبل في دبي

يصل ارتفاع المتحف إلى 78 مترًا.

من هو مصمم متحف المستقبل في دبي ؟

صمم مبنى متحف دبي للمستقبل المهندس "شون كيلا" ليكون أحد أجمل المباني في العالم.

تصميم متحف دبي للمستقبل

زُيّن المبنى الخارجي للمتحف بأنماط فن الخط العربي المصنوعة من الزجاج والتي تغطي كامل سطحه وتشكّل نوافذه الخارجية.

تكلفة بناء متحف المستقبل في دبي

وصلت تكلفة بناء المتحف حوالي 500 مليون درهم إماراتي، وقد تم البدء في إنشاءه في شهر مارس من عام 2015.

الصعوبات التي تواجههم أثناء بناء متحف المستقبل في دبي

متحف المستقبل على إنستغرام

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متحف المستقبل على لينكد إن

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متحف المستقبل على فيسبوك

museumofthefuture

متحف المستقبل على تويتر

MOTF@

متحف المستقبل على تيك توك

museumofthefuture@

من صاحب فكرة متحف المستقبل ؟

يُعد متحف المستقبل في دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جزءا من مبادرة مؤسسة دبي للمستقبل انطلاقًا من فكرة "إن المستقبل ملك لمن يتخيله ويصممه وينفذه".

ويطمح متحف المستقبل في أن يكون منصة للتعلم والاستكشاف، حيث ستتم مناقشة الحلول المبتكرة وإنشاءها المخصصة للقضايا التي ستؤثر بشكل مباشر على المستقبل:

تغير المناخ

التعليم

النقل

الرعاية الصحية

الأمن الغذائي

الفضاء الخارجي

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

المعارض الدائمة والمؤقتة في متحف دبي

بالإضافة إلى المعارض الدائمة الكبيرة، ستكون هناك أيضًا مساحة للمعارض المؤقتة في متحف دبي للمستقبل.

وباعتبار أن "التجديد" أهم ما يميز متحف دبي للمستقبل، فإن المعارض المؤقتة فيه ستتمتع بهذه الصفة أيضًا.

فعاليات في متحف دبي للمستقبل

يقوم متحف دبي للمستقبل بتنفيذ ورش عمل ومؤتمرات متخصصة، وتعليم دورات متقدمة، واستضافة استوديوهات التصميم، وتوفير منصة لاختبار النماذج الأولية للتكنولوجيا الناشئة.

ويستخدم المتحف أيضًا التكنولوجيا المعززة والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لخلق تجربة مشاهدة غامرة للزوار.

أما منطقة "فيتزانيا" ستشمل مركزًا لإجراء الفحوصات الطبية، علاوةً على شخصية الروبوت المعالج الذي سيعمل على تقديم نصائح هامة لتفادي الحوادث، وبعض الحلول للإصابات الناجمة عن هذه الحوادث.