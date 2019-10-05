مطاردة شرطية ساخنة لسائق مدمن تنتهي بكارثة في بريطانيا

وثّق فيديو تداولته مواقع التواصل مطاردة ساخنة بين الشرطة وسائق يقود سيارته تحت تأثير المخدرات، قبل أن تنتهي نهاية كارثية وحادث مروع أرسل أسرة بريئة إلى المستشفى.

كان مانويل بانجورا 21 عامًا يحاول الهروب من الشرطة التي كانت تطارده بسيارات الدورية والهليكوبتر عبر الشوارع المزدحمة في حوالي الساعة 12:30 مساءً، عندما قطع الإشارة وصدم سيارة تحمل أسرة بريئة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يظهر الفيديو المثير الذي سجلته هليكوبتر الشرطة من الجو، السائق المنتشي وهو يشق طريقه بتهور بين السيارات في شوارع مدينة "ليستر" البريطانية.

بدأت المطاردة عندما رصد الرادار لوحة السيارة المسروقة، وعندما حاولت الشرطة إيقاف السائق هرب مبتعدًا.

كان المجرم الهارب، والذي أفادت تقارير الشرطة أنه كان يدخن الحشيش في السيارة، ويقود سيارته بسرعة 58 ميلاً في الساعة في منطقة يبلغ الحد الأقصى للسرعة فيها 30 ميلاً، وعندما وصل للتقاطع واخترق إشارة المرور، اصطدم بسيارة أخرى تحاول العبور في سلام.

أصيب ركاب السيارة في الحادث الذي أسفر عن انقلاب سيارتهم، ونُقلت الأسرة المكونة من زوجين وابنتهما البالغة إلى المستشفى لتلقي الرعاية.

وقالت الشرطة: "استمرت المطاردة لبضع ثوانٍ فقط، ولكنها أدت لأضرار بالغة، وهرب المتهم الذي لم يصب في الحادث، وتتبعته كاميرا التصوير الحراري في الهليكوبتر وهو يمر عبر الحدائق، قبل اعتقاله".

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