تتراوح أعمارهنّ بين 15 و28 عامًا.. عصابة تحتجز الحوامل لأنجاب أطفال بهدف بيعهم

تمكنت الشرطة النيجيرية من إنقاذ 19 امرأة حامل تم احتجازهنّ من قِبل عصابة "تجارة بالأطفال" والتي تجبر النساء على إنجاب الأطفال بُغية بيعهم.

وقال المتحدث باسم شرطة لاغوس "الا إلكانا" لوسائل الإعلام: "وردتنا معلومات استخباراتية حول نشاطات أفراد يحتفظون بنساء حوامل في مناطق مختلفة من مدينة لاغوس لبيع الأطفال بعد ولادتهم".

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وأضاف: "وبعد التحقيقات تمكّنا من إنقاذ 19 امرأة و4 أطفال، من خلال عمليات الدهم التي نظمت في 19 سبتمبر حيث تمت مداهمة ثلاثة منازل وفندقًا في ضواحي لاغوس"

وأردف يقول: "تتراوح أعمار النساء اللواتي عثر عليهن بين 15عامًا و28 عامًا".

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ولفت "إلكانا" إلى أن الإناث كنّ يبعنّ مُقابل 300 ألف نايرا (830 دولارًا) للطفلة والذكور مقابل 500 ألف نايرا للطفل، مشيرًا إلى "أنه لايزال من غير الواضح إلى أي أشخاص أو جهات كان يجري بيع الأطفال ولأي هدف".

ماذا حدث للنساء؟

يتم إغراء الفتيات والنساء اللواتي تم إنقاذهن، بالسفر إلى لاغوس باعتبارها من أكبر مدن نيجيريا في أمل الحصول على وظيفة، ولكن يتم احتجازهنّ واغتصابهنّ من قبل أفراد العصابة.

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وقالت إحدى الناجيات لصحيفة فانجارد: "جلبتني امرأة إلى هنا على أمل الحصول على وظيفة ما، ولكن في اليوم التالي جلبت لي سبعة رجال وتناوبي على اغتصابي، ولكنهم توقفوا بعد أن اكتشفت أنني حامل، ثم قالوا لي بأنني سأتقاضى أجرًا جيدًا بعد الولادة".

وقالت ضحية أخرى بأنها احتُجزت قسريًا ومُنعت من المغادرة عندما اكتشفت أن طفلها سيُباع.

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