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معتمرة يتيمة أردنية تُبكي السعوديين وهذا ما فعلوه معها

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 09 نيسان / أبريل 2023 - 06:30
معتمرة أردنية تبكي السعوديين
معتمرة أردنية تبكي السعوديين

البوابة - تعاطف نشطاء ومدونون سعوديون على منصات التواصل الاجتماعي مع معتمرة أردنية شوهدت وهي تبكي لشعورها بالخوف والجوع أثناء تواجدها داخل الحرم المكي في مكة المكرمة.

ولم تتمكن المعتمرة الأردنية، التي لم يتم الكشف عن اسمها، منع نفسها من البكاء حين سألها مذيع مذيع القناة الإخبارية - التابعة لقنوات التلفزيون السعودي الحكومية، ناصر حبتر، عن شعورها بأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك.

معتمرة أردنية تبكي السعوديين

وحين طلب مذيع القناة السعودية من المعتمرة الأردنية إلقاء التحية على عائلتها وأقربائها في الأردن قبل القناة الفضائية لتكشف له عن معاناتها وبأنها يتيمة الأم والأب بعد أن توفوا بمرض السرطان.

كما كشفت المعتمرة الأردنية باكية بأنها فقدت أسنانها الأمامية بعد إصابتها بمرض السرطان، مشيرة إلى عجزها عن الحصول على وجبات الإفطار خلال فترة تواجدها في العمرة.

مساعدة المعتمرة الأردنية

وأثارت كلمات المعتمرة الأردنية تعاطف المذيع السعودي الذي سارع إلى مسح دموعها والتخفيف من ألمها من خلال التأكيد على أن "أهل الخير كُثر في السعودية" ولن يتركوها تعاني الجوع والألم في بلادهم.

ولم يتوقف الأمر عند تعاطف الإعلامي السعودي، بل سارع عدد كبير من المعتمرين والمصليين السعوديين للبحث عن المعتمرة الأردنية من أجل توفير المساعدة لها حتى أن أحدهم تكفل بدفع تكاليف علاج أسنانها.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع الفيديو بتعاطفٍ واسع وأشادوا بكل شخص قدم لها المساعدات المادية والغذائية والعلاجية للمعتمرة الأردنية.

"معتمرة أردنية تبكي السعوديين"

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