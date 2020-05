"معًا لمواجة كورونا".. "فيسبوك" يُطلق رمزًا تعبيريًا يحمل اسم "مُهتم-Care"

أضافت شركة "فيسبوك" رمزًا تعبيريًا جديدًا "إيموجي-Emoji" الى قائمة تفاعلاتها الحالية وذلك لتشجيع روّاده على التعبير والاهتمام ودعم بعضهم البعض في ظل التزام الكثيرين بيوتهم لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

ويحمل الرمز التعبيري الجديد معنى (الاهتمام والإشفاق Care) على شكل وجه يحتضن قلبًا، أو قلبًا نابضًا.

وقد بدأ هذا الرمز الجديد بالظهور إلى جانب التفاعلات الستة الحالية: أعجبني، وأحببته، وهاهاها، وواااو، وأحزنني، وأغضبني منذ نهاية شهر أبريل الماضي.

كما سيظهر التفاعل الجديد على تطبيق التراسل (مسنجر) بشكل القلب النابض، وذلك بالضغط على التفاعل الموجود لتغييره، أو عن طريق إنشاء تفاعل جديد للدردشة.

من جهته قال متحدث باسم "فيسبوك" في تغريدة نشرها عبر "تويتر"مؤخرًا: "نأمل أن تمنح التفاعلات هذه الأشخاص طرقًا إضافية لإظهار دعمهم خلال أزمة #COVID19".

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw