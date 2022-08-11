مع الثلج المهزوز والحليب المقشود: كيف تطلب قهوتك المفضلة من ستاربكس بالعربية

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي في السعودية مع مشهور سناب شات عبد الله الحسين الذي خاض تجربة طلب قهوته المفضلة من مقهى ستاربكس بكلماتٍ عربية.

وجاءت تجربة عبد الله مع المقهى العالمي ردًا على استفسار كان قد تلقاه من قِبل أحد متابعيه على تطبيق "سناب شات" حين طرح تساؤلًا قال فيه: "طيب إلي تتكلم معه يتكلم عربي ليه تتكلمون إنجليزي، يا أخي ليه؟".

واختار عبد الله أن يرد على هذا الاستفسار بمقطع فيديو يوثق الطريقة التي اختارها لطلب قهوته المفضلة من أحد أفرع مقهى ستاربكس بكلماتٍ عربية تُرجمت حرفيًا لكلمات إنجليزية اعتاد رواد المقاهي استخدامها أثناء طلب مشروبهم المفضل.

وطلب عبد الله الحسين كوب القهوة قائلًا: "يعطيك العافية أبغي مشروب الشوكولاتة البيضاء مع ثلج مرجوج، مهزوز، وأبغاها مع حليب مقشود، وضغطة واحدة من الشوكولاتة البيضاء، وطلقات مزدوجة من الإسبريسو".

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا بين متداولوه على منصات التواصل الاجتماعي بين من أبدى إعجابه باستخدامه للكلمات العربية والتي تعبر عن افتخاره بلغة الضاد فيما أبدى آخرون انزعاجهم من طريقته بالطلب واعتبروها غير مألوفة.

ستاربكس باللغة العربية

وأعاد حساب "تحدث العربية" على موقع التدوين " تويتر" مقطع فيديو عبد الله الحسين، ومازحه بتغريدة جاء فيها: اسكب لي طلقاتٍ مزدوجةً و #تحدث_العربية، طلب أبو حسين الكامل بالعربية.. فما عذرك يا طالب "الشُّت"؟"

وقال بعض مؤيدي عبد الله الحسين في طريقته: "منجد الحين اللغة العربية مهجورة بأغلب الأماكن خصوصاً بالدراسة ما يمنع متعلم لغات لكن الأفضل تكون لغتنا اللي نتعلم فيها بتكون أسهل للطلاب الجامعيين بالتحديد".

كما قال البعض إن اللغة العربية أصبحت غير مألوفة وهذا شيء مثير للأسف "لحظة إدراك أن اللغة العربية أصبحت غريبة للمسامع في بعض المواقف"، "اللغة العربية لغة نفتخر فيها وهي لغة القرآن الكريم بعدين العمال اللي في ستاربكس ليه كا يتكلمون عربي ليش حنا اللي مطلوب منا نتكلم إنجليزي؟ ولا يجي نْيس يحسب اللي يطلب بالإنجليزي يعني سو كول"!.