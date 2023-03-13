مغدورة جدة إلى الواجهة: الحكم النهائي في جريمة قتل وفاء الغامدي

البوابة - عادت قضية المعلمة التربوية الراحلة وفاء الغامدي إلى الواجهة مجددًا بعد تحديد موعد صدور الحكم النهائي في قضيتها التي عُرفت إعلاميًا بـ"معلمة جدة المغدورة" بعدما قتلت على يد زوجها في سبتمبر الماضي.

وكشفت مصادر مطلعة أن المحكمة الجزائية في جدة بصدد إصدار الحكم النهائي في قضية المغدورة وفاء الغامدي يوم الأربعاء المقبل وطي صفحة الجريمة المروعة التي أثارت اهتمام الرأي العام السعودي منذ أشهر.

وخلال الجلسة قبل الأخيرة في قضية وفاء الغامدي، والتي حضرها وكيل ومحامي أسرة المغدورة، بالإضافة إلى الجاني وموكله في القضية، طالب القاضي بحضور والد الغامدي خلال الجلسة المقبلة، والتي من المقرر أن تعقد يوم الأربعاء المقبل.

من المقرر أن تشهد الجلسة الأخيرة النطق بالحكم على الجاني، زوج المغدورة وفاة" الذي اعترف سابقًا بتنفيذ جريمته بعدما تقدمت بشكوى لقسم الشرطة بعد خلافات بينهما.

وذكر الزوج في بداية التحقيقات لشرطة جدة بأنه لم يقصد قتل زوجته بل إخافتها وجرحها مستخدمًا سكين مطبخ.

جريمة قتل وفاء الغامدي وكان حي الصفا، في مدينة جدة، قد شهد في سبتمبر 2022 جريمة قتل مروّعة راحت ضحيتها المعلمة وفاء الغامدي طعنًا على يد زوجها إثر خلاف عائلي. وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي الكثير من التفاصيل حول جريمة القتل حين أقدم الزوج على قتل زوجته في مطبخ منزلها بعدما وجه لها 18 طعنة في ظهرها وأمام أطفالها.