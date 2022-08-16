مغربي يقطع رأس والده ويتجول به في شوارع فرنسا

ألقت شرطة مدينة ليون، جنوب شرق فرنسا ، القبض على شاب مغربي قام بقطع رأس والده الستيني بسكين حادة والتجوّل به في شوارع المدينة ليلة السبت الماضي.

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن مصدر مطلع في مكتب مدعي عام ليون أن قوات الأمن ألقت القبض على شاب مغربي يبلغ من العمر 25 عامًا فجر الأحد الماضي في بلدة سان بريست، بالقرب من ليون.

وذكر المصدر أن عملية القبض على المتهم تمت بعد أن رآه موظفو البلدية وهو يمشي برأس في يده وسكين في الأخرى، فيما اكتشفت جثة الأب مقطوعة الرأس في موقف سيارات في وقتٍ سابق.

وزعم المصدر أن الشاب المغربي حاول طعن رجال الشرطة خلال عملية القبض عليه ثم صرخ "الله أكبر".

وقال المصدر أن الشاب المُتهم متابع في السابق بتهم عدة بينها خرق القانون العام والنزاعات العائلية على خلفية شرب الكحول وتعاطي المخدرات.

وأضاف هذا المصدر أن الرجل الذي تمّ اعتقاله ليس معروفًا بارتكاب أعمال تطرف.

وذكر المصدر أن المدعي العام يسعى لمتابعة حالة الشاب النفسية: "بعد اعتقال المتهم، لاحظ الأطباء أن حالته الصحية مضطربة الأمر الذي دفع القضاء إلى إجراء فحص نفسي وقت حبسه في سجن كورباس حتى يتسنى لإدارة السجن النظر في احتجازه بمستشفى مجهز بشكل خاص".

وذكر المصدر أن الإجراءات الجنائية مستمرة من أجل فهم أسباب هذه الجريمة والانتقال إلى الفعل وتعميق المعرفة بشخصية المتهم عن طريق الخبرة النفسية.