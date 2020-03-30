مقابل مبلغ خيالي.. بيع منشفة أسطورة السلة "كوبي براينت" في مزادٍ علني

قبل أكثر من شهرين، توفي أسطورة لوس أنجلوس ليكرز "كوبي براينت" في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في جنوب كاليفورنيا مع ابنته "جيانا" وسبعة آخرين.

وكان تأثير الحادث المأساوي واسع النطاق، حيث نعاه الملايين حول العالم سواء من الأوساط الرياضية أو خارجها.

​

كما أقامت دار Iconic للمزاد العلني ببيع منشفة استعملها الاسطورة "براينت" في آخر مباراة رسمية له أقيمت في نيسان 2016 بأكثر من 33 الف دولار.

وكشفت الشركة بأن المنشفة البيضاء لـ"كوبي براينت" بيعت بمبلغ 33,077,16 الف دولار، كما حصل الشاري أيضًا على تذكرتين مستعملتين من تلك المباراة.

وقال رئيس شركة المزاد "جف وولف" بأن الشاري يملك مجموعة من المقتنيات المرتبطة بلوس انجليس ليكرز"، موضحًا بأنه (الشاري) مشجع شغوف لليكرز ومشروعه على المدى الطويل هو إنشاء متحف في ولاية كاليفورنيا الجنوبية.

​

وكانت "براينت" قد سجل في آخر مبارة رسمية له 60 نقطة وتحقيق الفوز على "يوتا جاز".

وبعد قرع صافرة انتهاء المبارة، ألقى "براينت خطابه "Mamba Out" أمام الحشد في Staples Center، حيث كان يلف منشفة على كتفيه.

وبينما كان يخرج من الملعب، انتزع أحد المعجبين المنشفة، وتم بيعها عدة مرات حتى وصلت الى دار Iconic.

وأوضح "وولف" بأن الطلب على المقتنيات والتذكارات المتعلقة بـ"براينت" لا تزال مرتفعة للغاية، ومن المحتمل ألا يتغير ذلك في أي وقت قريب.

لمزيد من اختيار المحرر:

تغريدة "مُرعبة" تنبأت بوفاة "كوبي براينت" في حادثة سقوط طائرة.. وعشاقه في حالة صدمة!