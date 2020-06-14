مقابل يورو واحد.. يمكنك شراء منزل في قرية إيطالية خالية من كورونا"

مع إعادة فتح الدول للحدود وتخفيف القيود المفروضة على السفر للحد من تفشي فيروس "كورونا"، يبدو أن فرص السفر في طريقها أيضًا.

ووسط كل الأزمات، قدمت إحدى المدن الصغيرة في إيطاليا عرضًا رائعًا لا يمكن تفويته.

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وعرضت مدينة "شينكويفروندي"، والتي تقع في جنوب كالياري، بيع منازلها مقابل يورو واحد فقط أي ما يوازي نحو واحد دولار، لجذب الناس إليها بعد أن باتت خالية بسبب تفشي الوباء في العالم.

وقالت السلطات في المدينة أن الهدف من هذا الإعلان هو جذب سكان جدد إليها وعودة النشاط الاقتصادي إلى المدينة المهجورة التي لا يتواجد بها أي حالات إصابة لوباء فيروس "كورونا" المستجد.

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وبهذا الشأن، قالت عمدة المدينة "ميشيل كونيا" إن العثور على مالكين جدد للمنازل المهجورة في المدينة بات أمرًا ضروريًا: "علينا تطوير المنازل القديمة لاستعادة بريقها مرة أخرى"

وأشارت الى أنه سيتعين على كل مشتر دفع مبلغ إضافي بقيمة 275 دولارًا مع مهلة زمنية تبلغ نحو 3 سنوات لتطوير المنزل، وهو الشرط الذي حال عدم الالتزام به سيتوجب عليه دفع غرامة تبلغ نحو 22 ألف دولار.

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وتابعت: "هناك العديد من الأشخاص الذين هجروا البلدة مع عوائلهم على مدار العقود الماضية تاركين خلفهم منازل مهجورة.. لا يمكننا الاستسلام لهذا الأمر علينا العمل من جديد حتى تعود الحياة بكامل مظاهرها إلى بلدتنا مرة أخرى".

وأردفت تقول: "الطبيعة الخلابة في مدينتنا مع مناظر التلال والبحار التي تطل عليها إضافة إلى نهر صغير يتدفق بالقرب من قريتنا كلها عوامل طبيعية من شأنها أن تجعل القرية مركزًا لجذب الناس إليها... لكن حينما ندرك أن هناك ضاحية بالكامل مهجورة بمنازل خاوية فإن هذا أمر ينطوي على خطورة".

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ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تعرض بها مدن إيطالية منازلها مقابل أسعار زهيدة ففي وقت سابق من العام الجاري عرضت إحدى البلدات في جنوب جزيرة صقلية منازل مقابل نحو دولار واحد أيضا شرط تطوير المنزل في غضون عام.

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