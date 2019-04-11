مقتدى الصدر ينتقد لعبة "ببجي" ويهاجم "بي إن سبورت"

علّق مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الذي يعتبر أكبر تيار شعبي شيعي في العراق، على تعلق الشباب بالألعاب الإلكترونية والمباريات في جميع أوقاتهم.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "إن شبابنا الحبيب بكافة أعمارهم مطأطئي الرأس على جوالهم منغمسين بلعب (البوبجي)، ولن أقول لكم إنها لعبة عنف وما شاكل ذلك مما قيل لكم من قبل المرشدين والخطباء".

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وتابع: "جُل شبابنا مطأطئي الرأس أثناء طعامه وشرابه وعمله وأثناء سياقته للسيارة وقبل نومه وبعد استيقاظه مباشرة وفي الطرقات والشوارع والمتنزهات والمحال وغيرها من الأماكن".

وقال: "ماذا ستنتفع إن فازت برشلونة أو يوفنتوس أو بايرن ميونخ أو غيرها من الفرق التي صار جل همها الربح وكسب المال وجياع دول العالم تئن".

وعن لعبة "بوبجي" الشهيرة، قال إنه "ماذا ستنتفع إذا قتلت فردًا أو فردين في لعبة البوبجي، أو ماذا تنتفع إن ناديت اكو عرب بالطيارة، أم ماذا ستنتفع إن هبطت ببوشنكي أم غيرها من المناطق فلا هي لعبة ذكاء ولا هي لعبة عسكرية تعطيك القواعد الحقيقة".

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واعتبر أنه "بين البوبجي وساحات قتاله المفتوحة عبر الأونلاين وما بين البث المباشر لـ (بي إن سبورت) ومبارياتها.." اضمحلت العلاقات الاجتماعية والثقافة بين الشباب وفي المجتمع العراقي.

وتابع قائلًا "أيها الجيل الصاعد لاتستصغروا من انفسكم فأنتم الجرم الصغير الذي انطوى فيه العالم، فلستم أقل من (كوكب اليابان)، فتجملوا بالاخلاق وتجملوا الصبر والمثابرة".