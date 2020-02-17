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مكافآت ضخمة لمذيعي قناة الجزيرة من أمير قطر.. وعلا الفارس تغرد ساخرة: "توقعت مليون"

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 17 شباط / فبراير 2020 - 11:45
قناة الجزيرة - الإعلامية علا الفارس
قناة الجزيرة - الإعلامية علا الفارس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة صادرة من إدارة قناة الجزيرة تتضمن اعتماد صرف مكافآت مالية لقائمة من مذيعي القناة.

وأشارت الوثيقة، الموجهة من مدير عام القناة إلى المدير المالي بتاريخ 12/ 2/ 2020، الى توجيهات أميرية تَضَمّنت الموافقة على الطلبات المقدمة للديوان الأميري القطري بقيمة إجمالية مليون وثمانمائة ألف دولار كمكافآت لـ8 مذيعين يعملون ضمن كوادر القناة الإخبارية.

وشملت الوثيقة المتداولة كلًا من الإعلامي فيصل القاسم الذي  حصل على 400 ألف دولار، وكذلك جمال ريان 400 ألف دولار؛ أما غادة عويس فنالت 200 ألف دولار، وروعة إسحاق 250 ألف دولار، ومحمود محمد مراد، وعلا فارس 150 ألف دولار، وعثمان فرح، ووجد علي وقفي 100 ألف دولار.

وتفاعَلَ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع قائمة المكافآت الأميرية التي وصلت بقيمة إجمالية 1.750.000 مليون وسبعمائة ألف دولار.

وكعادتهم انقسمت آراء المغردين حول المكافآت التي حصل عليها الإعلاميين الثمانية، فمنهم من قلل من أهميتها معتبرين أنه أمر طبيعي أن تمنح الدولة مكافآت لمذيعي أكبر شبكة إخبارية عربية، مؤكدين أن الديوان الملكي في دولة شقيقة ينفق ملايين الدولارات على إعلاميين أجانب وعرب شهريًّا.

فيما أعاد عدد من النشطاء نشر الصورة مرفقيها بتعليقات تتهم إعلاميي القناة بـ"بيع ذممهم"، على اعتبار أن الأرقام المكتوبة عليها كبيرة جدًا. (حسب قولهم)

في حين تفاعلت الإعلامية علا الفارس مع الوثيقة فغردت "ساخرة": "مساء الدولارات، عاد توقعت تكون مكافأتي انا بالذات مليون وفوق  ان شاء الله في ٢٠٢٠ اجتهد اكثر".

أما الإعلامية غادة عويس فقالت مغردة: "عندما تفبرك خبرًا وترفقه بصورة مزوّرة كهذه فأنت متخلف الخميسي وكاتب هزلي ومستشار للمنشار وعضو بلا هيئة ونائبة كبيرة وصانع حلوى فاشل! فقط سؤال فضولي:لماذا لم تضع اسمي بالمرتبة الاولى؟؟على رأي المثل: صيت غنى ولا صيت فقر! الله يهديكم! لم تنجحوا سوى في إضحاك الناس عليكم".

 

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