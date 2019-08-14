بعدما أعلنت انتقالها لقناة الجزيرة علا الفارس تتعرّض لهجوم شرس على مواقع التواصل!

تعرّضت الإعلامية الأردنية علا الفارس لحملة شرسة من التعليقات والانتقادات عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وذلك مباشرة فور نشرها لصورة لها إلى جانب شعار قناة الجزيرة، كإعلان منها على انتقالها للعمل هناك ولبدء مشوار جديد في مسيرتها المهنية.

وانقسمت الآراء في التعليقات إلى قسمين، فالأول كان يرى أن علا لا يجب أن تعمل مع الجزيرة، لأن هذه القناة من وجهة نظرهم هي قناة تدعم الإرهاب والتخريب في كل مكان وتشجع على الثورات وتعمل على تغطيتها بشكل متواصل، بينما القسم الآخر انهال بالشتائم على الفارس واعتبرها بأنها عضت اليد التي مدت لها، إشارة إلى أنها كانت في السعودية وقنوات إم بي سي، وأصبحت الآن في قطر وعلى قناة الجزيرة.

وكان أحد المتابعين كتب لها قائلًا: " صرتي تبعيه مع الاسف انغريتي بالفلوسوصارت اهدافچ سياسيه اكثر من الاعلام لو ماتبحثين عل مشاكل ماچان اجيتي للجزيره!؟"، بينما قال لها هذا الشخص مهاجمًا إياها: " لحم اكتافك من خير السعوديه والامارات ولانك فلسطينيه وكعادة الفلسطينيين اللي مافيهم خير رحتي للقناة اللي تاركه العالم وقاعده تشتم فيهم .. افعى".

الجدير ذكره أن علا الفارس تركت قنوات إم بي سي عقب تغريدتها حول مباراة قطر والإمارات عندما قالت: "صاحب الحق لا يغلب"، حيث اعتبرها البعض إشارة منها إلى دعمها المباشر لقطر خلال الأزمة مع السعودية والإمارات، وانتقلت مؤخرًا للعمل في قنوات "بي إن"، وقدمت برنامجها الفني "مع أو ضد" واستضافت من خلاله عدد من النجوم في الساحة الفنية.

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