ملكة الدنمارك تجرد أربعة أمراء من ألقابهم الملكية .. وكنتها السابقة مصدومة

أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية عن تحديث ألقاب عدد من أفراد العائلة المالكة الدنماركية اعتبارًا من 1 يناير 2023 في قرار شكل صدمة في أروقة القصر الملكي.

ووفقًا لـ بيان الديوان الملكي الدنماركي الصادر في 28 سبتمبر 2022، أعلنت ملكة الدنمارك أن أبناء ونسل الأمير يواكيم، من زوجته الأولى الكونتيسة ألكسندرا وزوجته الثانية الأميرة ماريا، سيفقدون ألقابهم (الأمير والأميرة) اعتبارًا من 1 يناير 2023 .

وذكر البيان أن قرار الملكة مارغريت الثانية يتماشى مع تعديلات مماثلة نفذتها البيوت الملكية الأخرى بطرق مختلفة في السنوات الأخيرة.

أبناء الأمير يواكيم من زوجته الأولى الكونتيسة ألكسندرا وزوجته الثانية الأميرة ماريا

ملكة الدنمارك مارغريت الثانية تجرد أحفادها من ألقابهم الملكية

ومن الآن فصاعدًا، سيُطلق على أطفال ونسل الأمير يواكيم لقب كونت أو كونتيسة مونبيزات وسيُطلق عليهم أصحاب السعادة، كما سيحتفظ الأطفال الأربعة المشمولون بهذا البيان، وهم الأمير نيكولاي (23 عامًا) والأمير فيليكس (20 عامًا) والأمير هنريك (13 عامًا) والأميرة أثينا (10 سنوات)، بمراكزهم في خط الخلافة (من السابع إلى العاشر).

يذكر أن الملكة مارغريت الثانية منحت ابنيها وزوجتيهما وذريتهم في أبريل 2008، ألقاب كونت وكونتيسة مونبيزا (لقب زوجها الأمير هنريك قبل الزواج منها).

المرسوم الصادر عن الديوان الملكي الدنماركي

في مايو 2016، أعلنت الملكة مارغريت الثانية أنه من المتوقع أن يحصل الأمير كريستيان، الابن الأكبر لولي العهد فريدريك وولي العهد الأميرة ماري، على راتب سنوي من الدولة كشخص بالغ.⁣

وذكرت مصادر مقربة من العائلة المالكة الدنماركية إن الملكة مارغريت اتخذت هذا القرار لأنها أرادت "إنشاء إطار عمل للأحفاد الأربعة ليكونوا قادرين على تشكيل حياتهم الخاصة إلى حد أكبر بكثير دون التقيد بالاعتبارات والالتزامات الخاصة التي تنتمي رسميًا إلى البيت الملكي .

وعلى عكس أبناء عمومتهم، لن يشمل القرار أبناء عمومتهم الأربعة لولي العهد الأمير فريدريك، وريث العرش، من زوجته ولي العهد الأميرة ماري، إذ سيظل كل من الأمير كريستيان (16 عامًا)، والأميرة إيزابيلا (15 عامًا) والتوأم البالغ من العمر 11 عامًا الأمير فنسنت والأميرة جوزفين جزءًا من العائلة المالكة.

الملكة مارغريت الثانية مع ابنها ولي العهد الأمير فريدريك وزوجته الأميرة ماريا وابنئه الأربع الذين سيحتفظون بألقابهم الملكية

الكونتيسة ألكسندرا تعلق على قرار الملكة مارغريت

ردت ألكسندرا، كونتيسة فريدريكسبورج - زوجة الأمير يواكيم السابقة ووالدة نيكولاي وفيليكس - على قرار الملكة في نفس اليوم.

الكونتيسة ألكسندرا مع ابنيها نيكولاي وفيليكس

وقالت ألكسندرا في بيان صادر عن مستشارة الصحافة هيلي فون ويلدنراث لوفغرين: "نحن جميعًا في حيرة من أمرنا. نشعر بالحزن والصدمة، أتى هذا القرار مثل صاعقة علينا، يشعر الأطفال بأنهم منبوذون، لا يمكنهم فهم سبب انتزاع هويتهم منهم".

في وقت سابق من هذا الشهر، مشيت ألكسندرا على السجادة الحمراء أثناء حضورها احتفالات اليوبيل الذهبي للملكة مارجريت، بمناسبة مرور 50 عامًا على العرش، في المسرح الملكي الدنماركي في كوبنهاغن.

وكان الأمير يواكيم قد تزوج من الأميرة ماري في عام 2008، واستقبلوا لاحقًا ابنهم هنريك ثم الأميرة أثينا.