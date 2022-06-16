حدث ملكي يُقام قريبًا وأميرات سيظهرن معًا بالتيجان للمرة الأولى

ستتوجه أنظار العالم الأسبوع القادم نحو النرويج حيث تستعد العائلة المالكة لإقامة احتفالات ضخمة بمناسبة يوم ميلاد الأميرة إنجريد الكسندرا التي ستتم عامها الـ18 يوم الثلاثاء المقبل، 21 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تستضيف ملك النرويج الملك هارلد الخامس وزوجته الملكة سونيا ضيوفهم ميلاد ابنتهم وسيشهد حفل الميلاد حضور العديد من الأميرات الأوروبيات ومنهن:

الأميرة الهولندية أماليا – ولية عهد هولندا والبالغة من العمر 18 عامًا.

الأميرة البلجيكية إليزابيث - ولية عهد بلجيكا والبالغة من العمر 20 عامًا والدتها الملكة ماتيلدا

الأميرة السويدية إستيل والبالغة من العمر 10 أعوام.

ضيوف حفل ميلاد الأميرة إنجريد الكسندرا

ذكر البيت الملكي النرويجي أن حفل العشاء الذي سيقام بمناسبة يوم ميلاد الأمير إنجريد سيتضمن حفل عشاء ملكي يترقبه العالم أجمع.

وذكر البيت الملكي أن قائمة الضيوف ستضمن أيضًا:

العاهل الإسباني الملك فيليب

ولي عهد الدنمارك فريدريك

الأميرة النرويجية مارثا لويز

والأميرة ميته ماريت - ولية عهد النرويج

كما تضم القائمة الضيوف كلا من:

ولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك هنريك أندريه كريستيان وزوجته الأميرة ماري إليزابيث دونالدسون.

ولية عهد السويدي الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال وأطفالهما الصغار، الأميرة إستل والأمير أوسكار

ولم يتم الإعلان ما إذا كانت زوجة الملك فيليب، الملكة ليتيزيا، مدرجة في قائمة الضيوف.

وفقًا للبيت الملكي، سينضم شامان دوريك فيريت، خطيب الأميرة النرويجية مارثا لويز، إلى أصهاره الملكيين المستقبليين في هذا الحدث الضخم.

وبالطبع، سيحضر والدا الأميرة إنغريد ألكسندرا - ولي العهد الأمير هاكون وولي العهد الأميرة ميت ماريت - والأشقاء ماريوس بورغ هوبي والأمير سفير ماغنوس – حفل العشاء، بالإضافة إلى عدد من أفراد العائلة المالكة، ومنهم:

ملك هولندا ويليم ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما

ملكة بلجيكا ماتيلد

دوق لوكسمبورغ الأكبر "غيوم" والدوقة ستيفاني

الأمير تشارلز من لوكسمبورغ

ولي عهد اليونان بافلوس

ولية عهد اليونان الأميرة ماري شانتال

الأميرة أولمبيا

الأمير قسطنطين

الأمير أريستيدس

الأميرة إنغريد ألكسندرا

وكانت الأميرة إنغريد ألكسندرا قد احتفلت بعيد ميلادها الثامن عشر في وقت سابق من هذا العام (21 يناير). وذكر قال البيت الملكي حينها إن الأميرة "ستقوم بعدد متزايد من المهام الرسمية للعائلة المالكة، لكنها ستركز على متابعة التعليم في السنوات القليلة المقبلة".