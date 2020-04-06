ملكة ماليزيا تطهوا وجبات شهية لأطباء وممرضات يعالجون مرضى "كورونا"

مع استمرار تفشي فيروس "كورونا" المُستجد في جميع أنحاء العالم والذي أسفر عن ما لا يقلّ عن 68,125 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، حرصت ملكة ماليزيا على مساعدة الآخرين في هذه الأزمة ولكن على طريقتها الخاصة.

وكشفت مصادر محلية بأن الملكة "تونكو عزيزة أمية ميمونة إسكندرية"، زوجة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا تقوم بدعم الفرق الطبية المشاركة في علاج مرضى "كورونا"، من خلال طهي وجبات شهيّة للمستشفيات.

ونشرت الملكة التي يعرف عنها شغفها الشديد بالطبخ -عبر حسابها على "إنستغرام"- مجموعة من الأطباق المحلية التي ترسلها بصفة يومية للأطباء وطاقم التمريض والعاملين في المستشفيات التي تقدم العلاج لمرضى كورونا (كوفيد-19).

يذكر أن ابنتها الأميرة تنكو بترو أفزان أمينة حفيظة الله هي التي تدير شؤون مطبخها.

وتلقت الملكة العديد من رسائل الشكر لجهودها في الطهي، فضلًا لحرصها على تخفيف عبء عمال الخطوط الأمامية في وجه هذا الوباء.

بعد أن تم نقل طاقم القصر السبعة إلى مستشفى Covid-19 في 24 مارس ، وضع الجميع في القصر تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين. كما تم التنظيف العميق في المبنى.

يذكر أن القصر الملكي الماليزي أعلن يوم 26 مارس الماضي فرض حجر صحي على ملك البلاد سلطان عبدالله رياض الدين وزوجته لمدة 14 يومًا، بعد ثبوت إصابة 7 من العاملين بالقصر بفيروس كورونا.

وجاء قرار الحجر الصحي، رغم أن نتائج تحليل الإصابة بالفيروس، الذي أجري للملك وزوجته،"جاءت سلبية"، حسبما قال أحمد شمس الدين، مسؤول شؤون الأسرة المالكة.

وقال شمس الدين إنّ حالة المصابين بـ"كورونا" من طاقم عمل القصر "مستقرة".