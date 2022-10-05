ملك الأردن يقف أمام مجسم لقبة الصخرة المشرفة في المتحف الوطني العُماني

نشر الحساب الرسمي لـ المتحف الوطني العُماني على موقع التدوين "تويتر" صورًا من الزيارة التي أجرها ضيف السلطنة ملك الأردن عبدالله الثاني للمتحف اليوم الأربعاء ترافقه زوجته الملكة رانيا وابنه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

وذكر حساب المتحف على "تويتر" أن زيارة ملك الأردن وعائلته للمتحف والتجول بين أرجاءه جاءت ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك عبدالله إلى سلطنة عُمان التقى فيها السلطان هيثم بن سعيد.

وأظهرت إحدى الصور التي نشرها حساب المتحف على تويتر الملك عبدالله وهو يقف أمام مجسم لمصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى كان قد قدمه الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات إلى السلطان قابوس بن سعيد في عام 1989م.

الملك أمام مجسم قبة الصخرة (المصدر: تويتر)

واستمع الملك وزوجته وابنه خلال تجولهم داخل أروقة المتحف الوطني العُماني شرح من القائمين على المتحف الوطني، حول ما يضمه من مقتنيات وقطع أثرية تجسد تراث السلطنة وتاريخها العريق وثقافتها.

كما تضمنت الجولة الثقافية التي قام بها ملك الأردن في سلطنة عُمان دار الفنون الموسيقية في دار الأوبرا السلطانية في العاصمة العُمانية مسقط استمعوا خلالها إلى إيجاز من القائمين عليها عن أبرز مرافقها وما تقدمه من عروض على مدار العام، وعن التجهيزات وأحدث المعدات المستخدمة في مجال العروض الموسيقية العالمية.

وفي ختام الزيارتين، دوّن الملك عبدالله الثاني كلمتين في سجلي كبار الزوار.

المتحف الوطني العماني

تأسس المتحف الوطني العُماني بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وفقًا لمرسوم سلطاني ويُعد الصرح الثقافي الأهم والأبرز في سلطنة عُمان.

كما يُعد يعتبر أول متحف بالسلطنة يتضمن مركزًا للتعلم، وأول متحف بالسلطنة يتضمن مرافق للحفظ والصون الوقائي، وأول متحف بالسلطنة يتضمن قاعة عرض صوتية ومرئية؛ بتقنية (UHD)، وأول متحف بالشرق الأوسط يوظف منظومتي "برايل" باللغة العربية والمخازن المفتوحة.

وجاء الهدف من تأسيس المتحف الوطني العُماني هو لإبراز مكنونات التراث الثقافي العُماني وترسيخ القيم العُمانية النبيلة، وتفعيل الانتماء، والارتقاء بالوعي العام لدى المواطن، والمقيم، والزائر، بالإضافة إلى إبراز الأبعاد الحضارية لعُمان؛ وذلك بتوظيف واعتماد أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجالات العلوم المتحفية.

مواصفات المتحف الوطني العماني

يقع في قلب مدينة مسقط التاريخية

تبلغ مساحته 13.700 مترًا مربعًا

14 قاعة

يتضمن أكثر من 7000 من اللقى المميزة

33 منظومة عرض تفاعلي رقمية

قاعات المتحف الوطني العماني

قاعة الأرض والإنسان (الطابق الأرضي)

قاعة التاريخ البحري (الطابق الأرضي)

قاعة السلاح (الطابق الأرضي)

قاعة المنجز الحضاري (الطابق الأرضي)

قاعة الأفلاج (الطابق الأرضي)

قاعة العملات (الطابق الأرضي)

قاعة الحقب الزمنية (الطابق الأرضي)

قاعات ما قبل التأريخ والعصور القديمة (الطابق الأول)

قاعة عظمة الإسلام (الطابق الأول)

قاعة عُمان والعالم (الطابق الأول)

قاعة عصر النهضة (الطابق الأول)

قاعة التراث غير المادي (الطابق الأول)

قاعة المقتنيات (الطابق الأول)

أوقات عمل المتحف الوطني العُماني

من السبت إلى الخميس: 10 صباحًا - 5 عصرًا

الجمعة: 2 ظهرًا - 6 مساءًا

موقع المتحف الوطني العُماني

شارع السعيدية، مقابل قصر العلم