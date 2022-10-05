ما هو وسام عمان المدني الذي منحه السلطان هيثم لملك الأردن؟

تبادل ملك الأردن عبد الله الثاني والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان أوسمة رفيعة عقب جلسة مباحثات رسمية عُقدت بقصر العلم في مسقط يوم أمس الثلاثاء.

ومنح الملك عبد الله الثاني السلطان هيثم وسام النهضة المرصع، تجسيدًا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، وبمناسبة زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان، فيما منح السلطان هيثم الملك عبدالله وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى.

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو من مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها السلطان هيثم وزوجته عهد بنت عبد الله البوسعيدية المُلقبة بـ"السيدة الجليلة" تكريمًا للملك عبدالله بحضور الملكة رانيا وولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله.

إليكم تفاصيل الأوسمة المتبادلة بين الملك عبد الله الثاني والسلطان هيثم بن طارق:

ما هو وسام عمان المدني ؟

يعتبر وسام عُمان المدني أحد أرفع الأوسمة العُمانية، وثاني أقدم وسام دولة تمنحه سلطنة عُمان لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميّزة مع السلطنة.

ويأتي وسام عُمان المدني في الرتبة الثانية بعد وسام آل سعيد الذي يُعد يتبوأ الرتبة الأولى في نوعه العسكري.

تاريخ وسام عمان المدني

أسس وسام عمان المدني في 23 يوليو 1970 من قبل السلطان قابوس بن سعيد احتفالًا باسترجاع السيادة الكاملة من الحماية البريطانية.

في عام 1976 جرى تعديل النظام الأساسي للوسام.

في عام 1982، أضيفت درجة عليا لمكافأة الأشخاص الذين قدموا خدمات خاصة للدولة والسلطان.

في عام 2011، صدر قانون الأوسمة المدنية والعسكرية، الذي تقرر فيه تحديد الجهات المختصة وترتيب الأوسمة وأحوال منحها وإجراءات منح الأوسمة وقواعد حملها والتجريد منها.

أنواع وسام عمان المدني

أسس وسام عمان المدني في نوعين، عسكري ومدني، ويمنح بخمس درجات بأمر من السلطان ويختص ديوان البلاط السلطاني في النظر في ترشيحات الأوسمة المدنية ورفع التوصيات بشأنها إلى جلالة السلطان.

أما الأوسمة العسكرية فهي من اختصاص المكتب السلطاني.

درجات الوسام وسام عمان المدني

لوسام عمان في كلا نوعيه، المدني والعسكري، خمس درجات: