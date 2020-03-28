ممارسات شاذة مع الخفافيش.. الكشف عن أول شخص أصيب بـ"كورونا" في الصين!

سؤال خطر على بال الجميع بالتأكيد في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم بشكل كبير، وسط إجراءات احترازية قوية من جميع الدول، وهو كيف أصيب أول شخص بهذا الوباء الجامح؟.

وبحسب موقع worldnewsdailyreport لم تترك السلطات الصينية العالم حائرًا وكشفت عن هوية أول مصاب بالفيروس المطور، والذي تسبب في وفاة أكثر من 25 ألف شخص، وإصابة ما يقرب من 560 ألفًا آخرين.

وقالت الحكومة الصينية إن أول مصاب بفيروس "كورونا" هو "يين داو تانغ"، البالغ من العمر 24 عاماً، وهو من إقليم "هيبي"، وتم اكتشاف حالته يوم 17 نوفمبر الماضي.

وأبرز الموقع أن "تانغ" أصيب بالفيروس نتيجة تصرفات جنسية شاذة، حيث كان يمارس الجنس مع الحيوانات ومن بينها الخفافيش وذلك بحسب تصريحات من السلطات الصينية.

وفي أول تعليق على الأمر، قال والد أول مصاب صيني إنه يأسف تمامًا لتصرفات نجله الشاذة مضيفًا أنه حين حاول نهره عن أفعاله كان يرد بأنه لا توجد نساء في الصين لكي يمارس معها الجنس.

وبحسب التقرير، وجهت الحكومة الصينية الجميع بالتوقف عن أي ممارسات جنسية شاذة مع الحيوانات وبخاصة الخفافيش، خاصة بعد أن لاحظت تفشي الفيروس بشكل كبير وانتقاله من شخص لآخر بسهولة تامة مع أعراض خطيرة تنتهي بالوفاة في حالات كثيرة.

وفي إطار إجراءاتها الحازمة لوقف أي تصرفات قد تؤدي لتفشي الفيروس بدأت الصين فرض عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية والحبس على من يخالف تلك التعليمات، حتى تتم السيطرة تماماً على الوباء.

ولا شك أن الجميع في ذهول بشأن قيام هذا الرجل بممارسة الجنس مع الخفافيش، ولكن يبدو أن ذلك يعود لموروث ثقافي قديم بأن الخفافيش مرادف للرغبة الجنسية وطول العمر، وقوة البصر والحظ، كما أنه يعد وجبة شهيرة في منطقة "هيبي".

يذكر أن فيروس كورونا تم تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه "وباء عالمي" بعد ارتفاع عدد الوفيات إلى 25 ألفًا، منذ بدء تفشي المرض في ديسمبر الماضي، بينما بلغت أعداد الإصابات 553 ألفًا.