ممر شرفي لطالب بكلية الصيدلة بمصر.. ماذا فعل أحمد رمضان لينال هذا كل هذا الحب؟

تصدر اسم الطالب أحمد رمضان الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن قرر زملائه في كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق تكريمه بممر شرفي وهدية مصحوبة بعبارات الشكر والثناء بعد أن ساعدهم في فهم المنهج خلال فترة إغلاقات كورونا دون الحصول على أي مردود مادي.

كما قام طلاب السنة الخامسة في كلية الصيدلة بصنع بانر بصورة زمليهم أحمد رمضان وأرفقوها برسالة مؤثرة: "سلامنا وحبنا لمن يعطون المعروف دون انتظار شكر ومن كانوا في الشدة عون وفي الرخاء رفاق فليبجل كل من تواجد من الآخرين دائمًا حتى وإن نسي نفسه في طيات ذلك".

وأشار طلاب الكلية بأن زميلهم أحمد كان يقدم مساعدات لدفعته على مدار 5 أعوام، إذ بدأ بالشؤون الإدارية في أول سنتين دراسيتين حيث كان ينظم الجداول ومواعيد المحاضرات.

وأشاروا إلى أن أحمد رمضان كان يحرص على مساعدة الطلاب في فهم المواد الصعبة وتقديم تبسيطات لهم فهو حاصل على مرتبة الامتياز مع مرتبة الشرف وحاصل على مستوى الدفعة طيلة السنوات الأربع الماضية وبانتظار الترتيب النهائي.

وفي حديث لبرنامج "صباح الخير يا مصر” قال أحمد رمضان: "تربينا من صغرنا على القرآن، وعشان إحنا في الأرياف كنا نذهب للكُتاب، وكما قيل علمهم ركن من القرآن وسيعلمهم القرآن كل شيء".

وتابع: "لم أكن أعلم عارف إن الممر ده هيحصل لي، وكان في آخر مادة لينا وكنت بتصور مع صحابي، لقيت واحد صحبي قال لي تعالى معايا مشوار ووافقت، ورحنا على المدرج، وهو أنسب مكان للحفل لأننا بدأنا فيه أول محاضرة في حياتنا وأنهيت فيه آخر امتحان".

وحول الصندوق الأسود الذي قدمه له زملاؤه في الدفعة، قال الدكتور أحمد رمضان: "هقول بعض اللي كان فيه، وهو كان كتاب عليه صورته بتصميم رائع، ورتبوا له خلال شهر، وكل واحد من الدفعة كتب لي ذكرى بيننا وجابوا لي هدايا تانية في الصندوق".

وعبر وسم "#شكراً_أحمد_رمضان" عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بمبادرة أحمد في مساعدة زملائه دون أي مردود مادي والأخلاق النبيلة التي يتحلى بها.

أول يوم ليا ف الكليه كنت تايهه أنا وصاحبتي ومش عارفين نروح فين دكتور رمضان قابلنا وعرفنا ع الكليه وحقيقي الكليه هتكسب شخص زي دا ك معيد والدفعات الجايه كلها❤❤ربنا يباركله ويجعله في ميزان حسناته يارب❤❤#شكرا_أحمد_رمضان ❤ https://t.co/nL2iWZftXP — Dr 🦉🇵🇸🇪🇬 (@Sara_Mansour44) July 5, 2021

دفعة كاملة عملت ممر شرفي لطالب زميلهم شايف كم الحب ده لان ده ماشاء الله عليه م الطلبة المتفوقة عمره ماتخلي عن حد فينا بيساعدنا في حياتنا الدراسية واي مشكلة تواجهنا بيعمل مجهود رهيب علشان يقف جنبنا وينجحنا يعمل ريكوردات مفهمتش هينزلك ويشرحلك ده اسمه أحمد رمضان #شكرا_أحمد_رمضان pic.twitter.com/AuC5ifrSz2 — Ahmed MaGdi (@AhmedMa45397004) July 4, 2021

وقال أحد زملاء أحمد عبر ذات الوسم: "احمد وفر ع كل طالب فينا مبلغ وقدره كان هيتدفع للكورسات احمد لما لقي ان ف ناس بتستغلنا وبتبيع ورق غالي قرر يكتب بنفسه ورق علشان يوفر علينا وع أهالينا احمد وقف جنبنا حتي في مشاكلنا الشخصية أحمد.شخصية عظيمة هتكتسبها كلية الصيدلة جامعة الزقازيق كمعيد قادم".

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