منشد إيراني يقدم عرضًا دينيًا في ساحة طهران.. وجمهوره يبكي معه من سياراتهم

في الوقت الذي لا تزال فيه المساجد والأضرحة والمقامات مغلقة في كافة أنحاء إيران منذ مارس الماضي للحد من انتشار فيروس "كورونا"، أقام أحد مقدمي الابتهالات الدينية الشيعية عرضًا رمضانيًا أمام الجمهور ولكن بطريقة مختلفة.

وكشف "راديو فاردا"، الناطق باللغتين الفارسية والإنجليزية، بأن المنشد سعيد حدادين قدم عروضًا رمضانيًا من دون احتكاك مباشر بجمهوره الذين استمعوا له من داخل سياراتهم الواقفة في "حديقة إرام" وهو مجمع فاخر يقع في غرب العاصمة طهران.

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وتفاعل الجمهور مع المنشد وهو يقدم أغنيات دينية حول المآسي التي حلت بالأئمة الشيعة بالبكاء.

يذكر أن الشيعة اعتادوا على التفاعل مع هذا النوع من التراث الديني بالإجهاش في البكاء، ويعتبرون ذلك جزءا من صلواتهم.

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ولا يدرس المداحون في المعاهد الدينية أو يشغلون رتبًا دينية، ولكن زادت مكانتهم الاجتماعية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وأصبح لهم تأثير في خدمة المؤسسة الدينية.

ويقوم بعضهم بإقامة الاحتفالات في مقر إقامة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي يتهمه البعض بأنه يستخدمهم ضد معارضيه.

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