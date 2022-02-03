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منع فعالية "يوغا في البر" تثير ضجّة في الكويت

منشور 03 شباط / فبراير 2022 - 11:18
تعبيرية
تعبيرية

أثار قرار وزارة الداخلية الكويتية إيقاف فعالية لممارسة اليوغا في الهواء الطلق لمخالفتها العادات والتقاليد سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

وبدأ الجدل حين أثار عضو مجلس الأمة الكويتي حمدان العازمي القضية أمام وزير الداخلية وطالبه بإيقاف الفعالية واعتبرها أمر خطير وممارسات دخيلة على المجتمع المحافظ.

وأعرب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عن استيائهم من قرار السلطات في بلادهم إيقاف الفعالية الصحية رغم انعقادها تحت إشراف مدربين مختصين، وأشاروا إلى أن هناك الكثير من القضايا كان أولى على السلطات الاهتمام بها والتصرف بشأنها.

كما انتقد عدد من المغردين انفعال البرلماني الكويتي بشأن فعالية اليوغا وتركيزه على قضايا ثانوية وتجاهل القضايا الصحية والتعليمية والسياسية والرياضية، حيث كتب أحدهم: "هذا عنده صلاحيه يقدر يغير وضعنا الصحي والاسكاني والتعليمي والرياضي والاقتصادي ! زودتها يا #حمدان_العازمي والشعب لن يسمحلك او يسمح لغيرك بالتحكم في حياتهم الخاصة وخصوصياتهم وإلزام الجميع على معتقداتك وأفكارك وحياتك".

كما أعلنت المحامية أريج حمادة عزمها مقاضاة النائب حمدان العازمي بسبب طعنه بأخلاق الكويتين ومخالفته الجسيمة للمادة 30 من الدستور الكويتي والتي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة وانحرافه بالعمل البرلماني عن دوره في تشريع قوانين و رقابة الحكومة.

في حين تم رصد بعض الأصوات المؤيدة لقرار منع الفعالية باعتبارها "طقس هندوسي" لا يمس للشريعة الإسلامية بصلة: "وكتب آخر: شفيكم مشتطين على سالفة اليوغا؟! الاعتراض مو على ممارسة الرياضة نفسها الاعتراض على اليوغا كونها طقوس هندوسية شركية ماتحرك أي عضلة بالجسم وينها ووين الرياضة دايمًا يقفلون شارع الخليج لمراثونات والداخلية تنظمها بعد لاتقعدون تبالغون".

وكانت المدربة إيمان الحسينان وجهت دعوة للمشاركة في فعالية يوغا للنساء في صحراء الكويت، وبأن المستشارين فيصل الموسوي وسعد الرفاعي سيكونان ضيفي رحلتها قبل صدور قرار المنع.

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كلمات دالة:يوغاالكويتمجلس الأمة الكويتي

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