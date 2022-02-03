منع فعالية "يوغا في البر" تثير ضجّة في الكويت

أثار قرار وزارة الداخلية الكويتية إيقاف فعالية لممارسة اليوغا في الهواء الطلق لمخالفتها العادات والتقاليد سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

وبدأ الجدل حين أثار عضو مجلس الأمة الكويتي حمدان العازمي القضية أمام وزير الداخلية وطالبه بإيقاف الفعالية واعتبرها أمر خطير وممارسات دخيلة على المجتمع المحافظ.

وأعرب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عن استيائهم من قرار السلطات في بلادهم إيقاف الفعالية الصحية رغم انعقادها تحت إشراف مدربين مختصين، وأشاروا إلى أن هناك الكثير من القضايا كان أولى على السلطات الاهتمام بها والتصرف بشأنها.

كما انتقد عدد من المغردين انفعال البرلماني الكويتي بشأن فعالية اليوغا وتركيزه على قضايا ثانوية وتجاهل القضايا الصحية والتعليمية والسياسية والرياضية، حيث كتب أحدهم: "هذا عنده صلاحيه يقدر يغير وضعنا الصحي والاسكاني والتعليمي والرياضي والاقتصادي ! زودتها يا #حمدان_العازمي والشعب لن يسمحلك او يسمح لغيرك بالتحكم في حياتهم الخاصة وخصوصياتهم وإلزام الجميع على معتقداتك وأفكارك وحياتك".

زين ليش للبنات

ليش مو للشباب بعد؟!



الجواب بسيط..

(( لاقينهم صيده ))#اليوغا #حمدان_العازمي pic.twitter.com/H7qwXF7IB7 — ديانا سبنسر (@dyana_sbnsr) February 3, 2022

بصرهن يا #حمدان_العازمي خلهن يسوّن #يوغا ، هذا تنسيم بعد الضغوطات، ترا الكويتية متحملة و ساكتة . pic.twitter.com/2CXjTpnKpk — reem-otb (@omlolo_82) February 3, 2022

أكثر صوره متداوله في تويتر و سناب

و قروبات الواتساب بالكويت 🇰🇼



سبحان الله بالامس يشكك بأخلاق المجتمع

واليوم انكشف للمجتمع 👏🏻



على فكره الاخ عضو صارله ٩ سنين

يعني اذا ماحصلت وظيفه، بيت،

او شفت تدني بمستوى التعليم، الصحه، التنميه، الشوارع،الرياضة

هذا أحد الاسباب..وين دورك؟ pic.twitter.com/DosjSSVMzx — مع حمد قلم (@7amadQalam) February 3, 2022

#حمدان_العازمي حمل لوحده لواء الدفاع عن العفة والعادات والتقاليد وكل مايخالف الدين في هذا المجلس يواجه الآن حرب ضروس...اليوغا هي عبادة هندوسية قبل أن تكون رياضة...لله درك يا حمدان. — أبوعلي (@aam68aam) February 3, 2022

كما أعلنت المحامية أريج حمادة عزمها مقاضاة النائب حمدان العازمي بسبب طعنه بأخلاق الكويتين ومخالفته الجسيمة للمادة 30 من الدستور الكويتي والتي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة وانحرافه بالعمل البرلماني عن دوره في تشريع قوانين و رقابة الحكومة.

أريج عبدالرحمن حمادة : ساتقدم بشكوى ضد النائب #حمدان_العازمي بسبب طعنه باخلاق الكويتين الي يحضرون حفلات واتهامهم انهم ما يصلون وكذلك مخالفته الجسيمة للمادة ٣٠من الدستور#الكويت pic.twitter.com/eVHdyY14dU — المنصــــة (@mnsah_kw) February 3, 2022

في حين تم رصد بعض الأصوات المؤيدة لقرار منع الفعالية باعتبارها "طقس هندوسي" لا يمس للشريعة الإسلامية بصلة: "وكتب آخر: شفيكم مشتطين على سالفة اليوغا؟! الاعتراض مو على ممارسة الرياضة نفسها الاعتراض على اليوغا كونها طقوس هندوسية شركية ماتحرك أي عضلة بالجسم وينها ووين الرياضة دايمًا يقفلون شارع الخليج لمراثونات والداخلية تنظمها بعد لاتقعدون تبالغون".

شفيكم مشتطين على سالفة اليوغا؟!

الاعتراض مو على ممارسة الرياضة نفسها

الاعتراض على اليوغا كونها طقوس هندوسية شركية

ماتحرك اي عضلة بالجسم وينها ووين الرياضة

دايما يقفلون شارع الخليج لمراثونات والداخلية تنظمها بعد

لاتقعدون تبالغون#حمدان_العازمي — شبه متفائله (@hieety) February 3, 2022

وكانت المدربة إيمان الحسينان وجهت دعوة للمشاركة في فعالية يوغا للنساء في صحراء الكويت، وبأن المستشارين فيصل الموسوي وسعد الرفاعي سيكونان ضيفي رحلتها قبل صدور قرار المنع.

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