منع ملكة جمال ميانمار 2020 من دخول تايلاند.. هل تصريحاتها السابقة السبب؟

ناشدت ملكة جمال ميانمار 2020 "ثاو ناندار أونغ"، المعروفة بلقبها المهني "هان لاي"، السلطات التايلاندية السماح لها بدخول أراضيها بعد احتجازها في المطار منذ أيام من قِبل مسؤولي الهجرة التايلانديين.

وقالت ملكة جمال ميانمار في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق فيسبوك أنها وصلت المطار الدولي الرئيسي في بانكوك منذ يوم الخميس بعد وصولها على متن رحلة من فيتنام لكن السلطات التايلاندية لم تسمح لها بالدخول.

وذكرت ملكة جمال ميانمار أنها طلبت من السلطات في تايلاند مساعدتها وتوفير الحماية لها خاصة مع تنامي شعورها بالخوف من أن تصل شرطة بلادها وتنجح في اعتقالها.

وفي الوقت الذي ذكرت فيه ملكة جمال ميانمار أنها اتصلت بوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أجل توفير الحماية، قال مسؤول تايلاندي إن شرطة ميانمار لم تتحدث معها وقالت إن الأمر متروك لها لتقرر إلى أين تسافر من بانكوك.

تايلاند ترد على ملكة جمال ميانمار

وتعقيبًا على بيان ملكة جمال ميانمار، قال مسؤولو الهجرة التايلانديون إنها مُنعت من دخول المملكة بسبب مشكلة في جواز سفرها.

ملكة جمال ميانمار تنتقد الجيش

حظيت ملكة جمال ميانمار بشهرة واسعة واهتمام دولي كبير العالم الماضي بعد أن ألقت خطابًا انتقدت فيه قوات الجيش في ميانمار.

وقالت أثناء وجودها في بانكوك للتنافس في مسابقة ملكة جمال جراند الدولية 2021، تحدثت طالبة علم النفس السابقة ضد الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو كي.

وقالت لوكالات أنباء محلية في تايلاند: "أريد أن أقول من هنا إلى العالم، أرجوكم ادعموا شعب ميانمار، يموت الكثير من الناس في ميانمار بأسلحة الجيش ... أرجوكم أنقذونا."

يذكر أن ميانمار تعيش حالة من الفوضى منذ الانقلاب ، حيث يكافح المجلس العسكري لقمع المقاومة لحكمه، حيث أسفرت الحملة العسكرية على المعارضة عن مقتل أكثر من 2300 مدني.

ملكة جمال ميانمار 2020

اسمها الكامل: ثو ناندار أونج

ثو ناندار أونج اللقب: هان لاي

هان لاي تاريخ الولادة: 1999

1999 مكان الولادة: مياوادي - بورما

توّجت هان لاي بلقب ملكة جمال بورما عام 2020، ومثلت بلادها في Miss Grand International 2020، حيث احتلت المركز العشرين.

دراسة ملكة جمال ميانمار هان لاي

تخرجت هان لاي بدرجة علمية في علم النفس من جامعة يانغون.

ملكة جمال جراند الدولية 2020

مثلت هان لاي بلادها ميانمار في مسابقة ملكة جمال Grand International 2020 التي أقيمت في تايلاند حيث بلغت المراكز العشرين الأولى.

النشاط المناهض للمجلس العسكري

كانت هان هي من مؤيدي الحركة المؤيدة للديمقراطية في ميانمار، حيث انتقدت الانقلاب العسكري البورمي في مسابقة جمال دولية، وانتشر خطابها في جميع أنحاء العالم وجعل العالم أكثر تركيزًا على ما يحدث في بلدها.

