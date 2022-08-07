بعد تعرضها للتنمر .. ملكة جمال الكون تكشف سبب زيادة وزنها

كشفت ملكة جمال الكون الهندية هارناز كور ساندو عن تعرضها للتنمر بسبب اكتسابها وزنًا زائدًا في الفترة الأخيرة وهو ما أثار على حالتها الصحية بشكلٍ سلبي.

وكشفت هارناز، التي منحت بلادها لقب ملكة جمال الكون 2021 في الحفل الذي أقيم في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بأنها عاشت لحظات مؤلمة وفترة صعبة بعدما تعرّضت لحملة تنمّر واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيادة وزنها.

وتحدثت ساندرو، التي خاضت أيضًا مجال التمثيل وعرض الأزياء، عن التجربة التي عاشتها قائلة في مقابلة أجرتها معها مجلة "بيبول": "تعرضت للتنمر بسبب زيادة وزني، وكان الأمر مزعجًا وصُدمت برد فعل العالم حيال هذا الموضوع. الأمر لا يتعلّق بمظهر الشخص، بل بصفاته الداخلية وطريقة تعامله مع الآخرين".

وتابعت: "اكتسبت أرطالًا أكثر مع الوقت وزاد وزني بسبب اضطرابات هضمية، لقد تعرضت للتنمر، لقد كان نوعًا ما غير مريح ومدهشًا حقًا بالنسبة لي أن أرى كيف بدأ الناس في إبداء آرائهم، وهو ما لا ينبغي أن يكون مهمًا حقًا".

واعترفت ساندو أنّها انهارت بالبكاء في الكثير من المرّات بسبب التعليقات الجارحة التي قرأتها.

وتابعت: "لا أحد منّا مثاليًا، يجب أن نفهم أنّه في لحظة ما علينا أن نتقبّل شوائبنا وعندها سنتمكن من التغلب على كل مشاكلنا".

ومن خلال مشاركة تجربتها، تأمل ساندو مساعدة الآخرين على تقبّل التغيرات التي قد تطرأ على أجسادهم.

وأردفت تقول: "أنا أعاني من حساسية الغلوتين، لا يمكنني الحصول على قمح أو أي شيء يحتوي على منتجات قمح، بصرف النظر عن ذلك، لدي أيضًا بعض الحساسية من فول الصويا وحساسية جوز الهند، لدي حساسية من البيض وأدركت ذلك عندما أتيت إلى نيويورك. لأن (البيض) نباتي غير نباتي في الهند، لقد استغرق الأمر مني بعض الوقت لأدرك أن الأشياء التي كنت أعاني من حساسية تجاهها، ما زلت أعاني منها، لم أكن أعرف ذلك".

ملكة جمال الكون هارناز كور ساندو

تاريخ الميلاد: 3 مارس 2000

3 مارس 2000 العمر: 22 عامًا

22 عامًا اللقب: ملكة جمال الهند 2019

ملكة جمال الهند 2019 الإنجازات: ثالث فتاة هندية تفوز بلقب ملكة جمال الكون

ثالث فتاة هندية تفوز بلقب ملكة جمال الكون اللغات: بالإضافة إلى لغتها الأم البنجابية، تتحدث ساندو أيضًا بطلاقة اللغتين الهندية والإنجليزية.

الحياة المبكرة

ولدت هارناز في قرية كوهالي في منطقة جورداسبور – البنجاب.

والدها سمسار العقارات بريتمبال ساندو ووالدتها طبيبة نسائية رابندر ساندو

لديها شقيق واحد

تعليم هارناز كور ساندو

في عام 2006، انتقلت عائلة هارناز إلى إنجلترا، قبل أن تعود إلى الهند بعد ذلك بعامين وتستقر في شانديغار.

التحقت بمدرسة شيفاليك العامة وكلية الدراسات العليا الحكومية للبنات، وكلاهما في شانديغار.

قبل أن تصبح ملكة جمال الكون، كانت ساندو تسعى للحصول على درجة الماجستير في الإدارة العامة.

ألقاب هارناز كور ساندو

بدأت هارناز المنافسة في مسابقة ملكة الجمال عندما كانت مراهقة، وفازت بألقاب مثل ملكة جمال شانديغار 2017، وملكة جمال ماكس إميرجينج ستار الهند 2018، وملكة جمال بنجاب 2019.

ملكة جمال الهند 2019

بعد فوزها بلقب ملكة جمال بنجاب 2019، تنافست في مسابقة ملكة جمال الهند حيث تألهت لمراحل متقدمة وفازت باللقب ومنها تأهلت لمسابقة ملكة جمال الكون وفازت باللقب.

ملكة جمال ديفا 2021

في أغسطس 2021، فازت بلقب ملكة جمال ديفا 2021، وحصلت على الحق في تمثيل الهند في النسخة السبعين من مسابقة ملكة جمال الكون.

ملكة جمال الكون 2021

فازت ساندو بلقب ملكة جمال الكون 2021 في 13 ديسمبر 2021 في دولة الاحتلال الإسرائيلي لتكون ثالث حسناء هندية تمنح بلادها لقب عالمي بعد: