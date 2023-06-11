منقبة تقدم وصلة راقصة في السعودية.. ما القصة؟

البوابة - أثارت فنانة منقبة جدلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما قدمت وصلة غنائية مرفقة بحركات راقصة في إحدى الفعاليات الترفيهية بمحافظة أبها الواقعة جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وتداول رواد موقع التدوين "تويتر" مقطع فيديو ظهرت خلاله الفتاة وهي تغني وترقص مرتدية النقاب نسقته مع بليز أسود وبنطال ضيق في الحفل الفني.

وفي الوقت الذي لم يتسن لموقع البوابة التحقق من توقيت تصوير مقطع الفيديو، إلا أن عدد من المعلقين ذكروا بأنه التقط قبل أيام ضمن فعاليات "أفق" الترفيهي.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمحاسبة الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه الفعالية، ومتابعة ما أثير حول العرض واستكمال من يلزم نظامًا.