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من السجن الى القبر.. مقتل أردني توفي برصاصة أطلقت احتفالًا بإطلاق سراحة

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 16 نيسان / أبريل 2020 - 06:42
الأردن
الأردن
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تحذير: المحتوى يتضمن مشاهد قد تكون مؤلمة

في الوقت الذي انشغل فيه الشارع الأردني بمتابعة تطورات انتشار فيروس "كورونا" والاجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات الأردنية للحد من انتشاره، فجعت أسرة أردنية بمقتل والدها جراء إصابته برصاصة أطلقت عليه عن طريق الخطأ من أحد أقاربه.

وبدأت القصة حين أصدرت السلطات الأردنية قرارًا بإطلاق سراح أكثر من 1500 موقوف في السجون لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وكان من بين المشمولين بالقرار الموقوف "ساري الوردات" الذي قتل نتيجة إصابته برصاصة طائشة بعدما كان قريبه يطلق أعيرة نارية احتفالًا بخروجه من السجن.

وأوضحت مصادر أردنية بأن الوردات لقي حتفه فورًا عقب إصابته برصاصة قرب رأسه، حيث كان قريبه أنهى إطلاق العيارات النارية، واعتقد بأن سلاحه فارغ من الرصاص، ليتفاجأ بوجود رصاصه انطلقت باتجاه الوردات الذي سقط مغشيًا عليه.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو يوثق لحظة انطلاق الرصاصة التي أردت الوردات قتيلًا أمام باب منزله في محافظة الرمثا شمال العاصمة الأردنية عمان.

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