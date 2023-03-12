من صمّم فسان رجوة آل سيف في حفل زفاف الأميرة إيمان؟

البوابة - نجحت الآنسة رجوة آل سيف ، خطيبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني، في خطف الأنظار لها لدى حضورها مراسم عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله من السيد جميل ألكساندر ترميوتس، الذي أقيم مساء الأحد، 12 مارس 2023، في بيت الأردن ضمن القصور الملكية بمنطقة الحمر في العاصمة الأردنية عمان.

واختارت الآنسة رجوة حضور أول حفل زفاف في الأردن بعد ارتباطها بولي العهد الأردني، بإطلالة وصفت بـ"الملكية" خاصة وأنها جمعت بين الفخامة والأناقة والرقي في آنٍ واحد.

فستان رجوة آل سيف في زفاف الأميرة إيمان

تألقت الآنسة رجوة بفستان أصفر اللون وجاء بقصة الـ Cape ذو لمسة عصرية على الطراز الكلاسيكي من دار Roksanda.

وتميّز فستان الآنسة آل سيف بقصة ضيقة من ناحية الخصر وفضفاض من الناحية العلوية وأكمام طويلة.

أما على صعيد الشعر والمكياج، اكتفت الآنسة آل سيف بتصفيف شعرها بطريقة كلاسيكية وطبقت مكياج بسيط باللون الترابي ركزت فيه على كحل العيون وأحمر الشفاه اللامع.

وبحسب الموقع الرسمي لعلامة Roksanda، فإن سعر الفستان الأصفر يصل لـ1,850.00 دولار أمريكي.

خاتم خطوبة رجوة آل سيف

وأظهرت الصور المتداولة للآنسة رجوة خاتم خطوبتها الماسي، الذي قدمه لها خطيبها الأمير الحسين بن عبدالله بعد إعلان خطوبتهما قبل أشهر والذي حاز على اهتمام مراقبي الحدث الملكي.

واختار الأمير الحسين أن يقدم لخطيبته خاتم ألماسي من علامة Graff البريطانية والذي وصفبأنه "قطعة فريدة".

وجاء تصميم الخاتم بقصة الإجاصة ومحاطة بأحجار الزمرد ومصنوع من الذهب الأبيض، ووصل سعره لأكثر من 100 ألف يورو نظرًا لحجم الماس وقيراطه.

علامة Roksanda

تعد علامة روكساندا - Roksanda واحدة من أكثر دور الأزياء شهرة في لندن، وقد عُرفت بتصاميمها ذات الألوان المبتكرة والجريئة.

ودرست صاحبة علامة Roksanda المصممة روكساندا إيلينجيتش، الصربية المولد، الهندسة المعمارية والفنون التطبيقية في جامعة بلغراد قبل المتابعة إلى سنترال سانت مارتن الشهير في لندن للحصول على درجة الماجستير في تصميم الأزياء.

منذ ظهور علامتها التجارية التي تحمل اسمها لأول مرة في عام 2005، قامت المصممة ببناء قاعدتها الخاصة في عالم الموضة، وذلك بفضل صورها الحديثة تمامًا التي تشيد باستمرار الشكل الأنثوي.