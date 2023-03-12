مشاهد من مراسم زفاف الأميرة إيمان وأبرز المدعويين

البوابة - زفت العائلة الملكية الأردنية قبل لحظات ابنة الملك عبدالله الثاني، الأميرة إيمان على زوجها السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في بيت الأردن ضمن القصور الملكية بمنطقة الحمر في العاصمة الأردنية عمان.

وبثت القنوات الفضائية الأردنية مراسم عقد قران الأميرة إيمان والسيد جميل بحضور عدد كبير من أفراد العائلة المالكة الأردنية وعائلة العريس وكذلك عددًا من كبار الشخصيات الرسمية من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت والبحرين.

المدعوون إلى حفل زفاف الأميرة إيمان

مباشر: حفل زفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني المعظمة على السيد جميل ألكساندر ترميوتس



Live: The wedding of Her Royal Highness Princess Iman bint Abdullah II and Mr. Jameel Alexander Thermiotishttps://t.co/DRRY6v9kpB — RHC (@RHCJO) March 12, 2023

وكان الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا في استقبال المدعوين إلى مراسم عقد القران وفي مقدمتهم عم الملك، الأمير الحسن بن طلال، وعمته الأميرة بسمة بنت طلال، شقيقة الملك الراحل الحسين بن طلال.

كما حضرت الأميرة منى، أرملة الملك الراحل الحسين بن طلال، برفقة ابنتيها الأميرة منى بنت الحسين والأميرة زين الحسين، وكذلك ابنها الأمير فيصل بن الحسين وزوجته الأميرة زينة.

كما حضرت السيدة عالية الطباع، طليقة الأمير فيصل بن الحسين، وابنتيها عائشة وسارة الفيصل، بالإضافة إلى الأميرة ثروت الحسن وابنها الأمير راشد وزوجته الأميرة زينة.

وتواجدت الأميرة رحمة بنت الحسن برفقة زوجها السيد علاء البطاينة وشقيقتها الأميرة سمية بنت الحسن التي حضرت مراسم عقد القران برفقة أبناءها.

وحرص الأخ غير الشقيق للملك عبدالله، الأمير علي بن الحسين وزوجته الأميرة ريم وابناءه، الجليلة وعبدالله، على حضور مراسم عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله.

كما حضر مراسم عقد القران الأمير هاشم بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله، وشقيقته الأميرة راية بنت الحسين وزوجها الصحفي البريطاني السيد فارس دونوفان.

كما تواجد في مراسم عقد القران الأمير غازي بن محمد وزوجته الأميرة غيداء، وكذلك شقيقه غازي بن محمد وزوجته الأميرة مريم غازي والأميرة تغريد بنت محمد.

ومن جانب الملكة رانيا، حضرت والدتها السيدة إلهام الياسين وابنها السيد مجدي وزوجته ريم الحوراني.

ضيوف من خارج الأردن في مراسم الزفاف

وفي بداية مراسم عقد القران، تواجد عدد من الوفود الدولية وفي مقدمتهم:

الشيخة امثال الأحمد الصباح من الكويت.

والشيخة عالية الجابر الصباح من الكويت.

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الابن الأكبر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

السيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة نجل ولي عهد مملكة البحرين.

مشاهد من زفاف الأميرة ايمان

ولدى استقبال المدعوين، توجه الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا نحو قاعة مراسم عقد القران المزينة بالأزهار البيضاء، حيث كان الأمير هاشم بن عبدالله وشقيقته الأميرة سلمى وخطيبة ولي العهد الآنسة رجوة بانتظارهم في الداخل.

وخلال لحظات، أطلت العروس الأميرة إيمان إلى داخل مكان عقد القران حيث زفها شقيقها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، ثم جلست إلى جانب والدها مقابل إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة الذي بدأ بمراسم عقد القران بعد استئذان الملك الذي وقع على العقد وكيلًا عن العروس.

ثم وقع شقيقا العروس الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله، على الوثيقة كشاهدين على عقد القران ثم قرأت الفاتحة على نية التوفيق.

وتبادل العروسان خاتميها ثم توجها نحو مصافحة عائلتيهما والحضور قبل أن يتوجها نحو قاعة ثانية حيث اصطف حرس الشرف الملكي لاستقبال العروسين، فيما زفت فرقة معان للفلكلور العروسين بأغان شعبية.

ثم توجه العروسان الى قاعة اخرى وقاما بقطع "كعكة العرس" متعددة الطوابق.