"من فضلك.. ضع الكمامة".. "روبوت" يحيي مرضى "كورونا" في الفنادق اليابانية

فوجئ مرضى فيروس "كورونا" بـ"روبوت" ينتظرهم في بهو فنادق طوكيو والتي خصصتها الحكومة اليابانية لاستضافة المرضى الذين ظهرت عليهم أعراضًا خفيفة وغير حرجة.

وفي الوقت الذي استخدمت فيه اليابان عددًا من الفنادق لإيواء المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس ولكن أعراضهم خفيفة للغاية بحيث لا تحتاج إلى دخول المستشفى، تم تنصيب "رجل آلي-روبوت" هناك لتخفيف العبء على الكوادر الطبية.

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وتكمن مهمة هذه الروبوتات بتذكير المرضى على ارتداء الكمامات، ففي أحد الفنادق، وقف روبوت واسع العينين يضع على فمه كمامة في انتظار الزوار لتقديم التحية.

وقال الروبوت (بيبر) بصوت مرح: "من فضلك.. ضع كمامة وأنت في الداخل" و"أتمنى أن تشفى بأسرع ما يكون".

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ومن بين الرسائل الأخرى: "أصلي من أجل احتواء المرض بأسرع ما يمكن" و"لنتكاتف ولنتخطى هذا سويًا.

و(بيبر) ليس الروبوت الوحيد الذي يعمل في الفندق الواقع بمنطقة ريوجوكو في طوكيو، فهناك روبوت مزود بأحدث ما وصل إليه العلم في مجال الذكاء الاصطناعي مهمته تنظيف أجزاء من الفندق منها "المناطق الحمراء" الأشد خطورة والتي يكون اقتراب العمالة منها محدودًا.

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وفي مسعى لتخفيف العبء عن النظام الطبي، وفرت اليابان أكثر من عشرة آلاف غرفة فندقية في أنحاء البلاد لاستضافة المرضى أصحاب الأعراض الأخف.

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ويمكن لفندق ريوغوكو أن يستضيف حوالي 300 نزيل، وستكون بالفندق ممرضتان على مدار الساعة كما سيحضر طبيب خلال اليوم.

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