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من قلب الصحراء لعمق السماء.. انطلاق مهرجان المناطيد الأول في الأردن

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 11:03
مهرجان المناطيد الأردني
مهرجان المناطيد الأردني

زينت المناطيد الملونة سماء وادي رم جنوبي العاصمة الأردنية عمان ضمن أول مهرجان للمناطيد يقام في البلاد تزامنًا مع انطلاق برنامج أردننا جنة لتشجيع السياحة الداخلية.

وكشفت وزارة السياحة والآثار الأردنية في بيان رسمي بأن مهرجان المناطيد الأردني الذي بدأ يوم الجمعة سيستمر حتى الخامس من شهر أكتوبر الجاري ويشمل على الكثير من الفعاليات ومنها زيارة مدينة البترا، والمبيت في إحدى المخيمات السياحية في وادي الديسة، وباليوم الثاني حضور فعاليات المهرجان.

كما تتضمن فعاليات المهرجان مشاهدة أكبر تجمع للمناطيد في وادي رم، وعرض جوي خاص للصقور الملكية الأردنية، مشاهدات فقرات القفز المظلي من فوق المناطيد، والعديد من الفعاليات الداخلية وأماكن الترفيه.

وخلال ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، تحولت سماء وادي رم الصحراوية الأردنية الى لوحة فنية ملونة لأحجام وأشكال وألوان مناطيد مختلفة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صور ومقاطع فيديو لفعاليات مهرجان المناطيد التي زينت السماء في مشهد جديد في المنطقة الصحراوية.

وقال مدير المهرجان حسين القضاة بأن التركيز على تقديم حدث ريادي جديد في الأردن يدعم المُنتج السياحي ويستطيع المنافسة عالميًا، مؤكداً اعتزام تنظيمه سنويًا.

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