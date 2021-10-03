من قلب الصحراء لعمق السماء.. انطلاق مهرجان المناطيد الأول في الأردن

زينت المناطيد الملونة سماء وادي رم جنوبي العاصمة الأردنية عمان ضمن أول مهرجان للمناطيد يقام في البلاد تزامنًا مع انطلاق برنامج أردننا جنة لتشجيع السياحة الداخلية.

وكشفت وزارة السياحة والآثار الأردنية في بيان رسمي بأن مهرجان المناطيد الأردني الذي بدأ يوم الجمعة سيستمر حتى الخامس من شهر أكتوبر الجاري ويشمل على الكثير من الفعاليات ومنها زيارة مدينة البترا، والمبيت في إحدى المخيمات السياحية في وادي الديسة، وباليوم الثاني حضور فعاليات المهرجان.

كما تتضمن فعاليات المهرجان مشاهدة أكبر تجمع للمناطيد في وادي رم، وعرض جوي خاص للصقور الملكية الأردنية، مشاهدات فقرات القفز المظلي من فوق المناطيد، والعديد من الفعاليات الداخلية وأماكن الترفيه.

وخلال ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، تحولت سماء وادي رم الصحراوية الأردنية الى لوحة فنية ملونة لأحجام وأشكال وألوان مناطيد مختلفة.

مهرجان المناطيد الأردني في وادي رم 🇯🇴 pic.twitter.com/npGmbPu2pL — visit wadi rum 🇯🇴 (@wadirumjo) October 1, 2021

الصورة اللي اخذت قلوب النشامى 🇯🇴❤️ pic.twitter.com/lZZTjImVZs — visit wadi rum 🇯🇴 (@wadirumjo) October 2, 2021

مهرجان المناطيد الأردني في وادي رم pic.twitter.com/VaFr1CdbaO — visit wadi rum 🇯🇴 (@wadirumjo) October 2, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صور ومقاطع فيديو لفعاليات مهرجان المناطيد التي زينت السماء في مشهد جديد في المنطقة الصحراوية.

وقال مدير المهرجان حسين القضاة بأن التركيز على تقديم حدث ريادي جديد في الأردن يدعم المُنتج السياحي ويستطيع المنافسة عالميًا، مؤكداً اعتزام تنظيمه سنويًا.