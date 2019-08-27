من قمرة قيادة طائرة مقاتلة.. صورة "جريئة" لزوجة ملك تايلاند تعطل الموقع الرسمي للقصر

نشر القصر الملكي التايلاندي صورة جريئة لزوجة الملك الثانية، تسببت بتعطل "مؤقت" في الموقع الرسمي للقصر.

وظهرت الممرضة السابقة المُجندة في الجيش التايلندي "سينينات ونجفاجيراباكدي" في الصورة التي نشرها القصر على الانترنت مرفقة بسيرتها الذاتية الرسمية بملابس "جريئة" إذ ارتدت قميصًا مكشوفًا عند البطن مع نظارات شمسية وهذا أمر خارج التقاليد الملكية.

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وكان ملك تايلاند، قد احتفل مطلع شهر أغسطس الجاري بحفل زفافه على عشيقته "سينينات"، التي تصغره بـ33 عام، وذلك في حضور زوجته الملكة.

وبإتمام حفل الزفاف، يكون ملك تايلاند، جعل عشيقته "زوجة ملكية نبيلة"، وذلك في أعقاب اعتراف الملكية الحديثة في البلاد بتعدد الزوجات.

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ومن الغريب أن زوجة الملك، الملكة سوثيدا فاغيرونغكورن نا أيوديا، هي التي جلست بجوار الملك العريس أثناء حفل الزفاف.

وسبق لملك تايلاند أن تزوج 4 مرات، وأقدم على الزواج من عشيقته علنًا، بعد اعتراف المملكة بتعدد الزوجات، وهي المرة الأولى منذ عام 1932، إذ كانت المرة الأخيرة التي يمنح فيها لقب "الزوجة الملكية النبيلة" في العام 1921، بعدما اكتفى الملوك الأربعة السابقون بزوجة واحدة، ما عدا الملك راما الثامن، الذي لم يتزوج أبدًا في العلن.

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