من هو الراحل حبيب محمد العفري .. خادم الحجرة النبوية ال

نعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأغا حبيب العفري الذي يُعد أحد أقدم أغوات المسجد النبوي وخادم الحجرة النبوية.

ونشرت الوكالة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تويتر" تغريدة جاء فيها: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأغا حبيب محمد العفري أحد أقدم أغوات المسجد النبوي الشريف الذين اختصهم الله بخدمة مسجد رسول الله ﷺ في فترة من الزمن، وسيصلى عليه في المسجد النبوي اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي سبب وفاة الآغا حبيب العفري، إلا أن مغردين كشفوا بأنه كان يعاني من مرض عضال.

ونعى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم العربي الأغا حبيب العفري خادم الحجرة النبوية، حيث كتب المغرد وائل رفيق: "رحم الله الأغا الأخير حبيب محمد العفري وأسكنه فسيح جناته وكتب له أجر خدمة #المسجد_النبوي لأكثر من خمسين عام تميز فيها مع بقية رفاقه من الأغوات الذين سخروا حياتهم كاملة لخدمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله لهم الرحمة جميعاً وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم".

فيما كتب المغرد بندر بن زيد: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى .. عسى الله أن يرحمه ويغفرله ويعفُ عنه وأن يجاريه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفواً وغفرانا".

من هو الآغا حبيب العفري

اسمه الكامل : حبيب محمد العفري.

حبيب محمد العفري. انتقل حبيب العفري من جيبوتي للمدينة وعمره 18عامًا.

سكن حارة الاغوات في المدينة المنورة.

التحق حبيب العفري بالآغوات الذين تتمثل وظيفتهم بخدمة غرفة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي الشريف.

خدم الآغا حبيب العفري ما يقارب 50 عامًا.

كان المسئول عن إغلاق منبر الرسول ﷺ يوم الجمعة وتنظيف الحجرة النبوية.

الآغا أو الأغا

آغا هو مصطلح أعجمي مستعمل في اللغات التركية والكردية والفارسية.

الأغا أو الآغا وظيفة قديمة لا وجود لها الآن، فهو رجل كرَّس نفسه وحياته كلها لغرفة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي الشريف.

ظهر لأول مرة في العصر الأيوبي؛ إذ تم جلبهم من بلاد ما وراء النهر أي السند والهند، والأكثرية من الحبشة ومن إفريقيا ويتم انتقاؤهم وفق معايير محددة ومعلنة.

لـ الأغوات أو الآغاوات رُتب، وتأتي في مقدمتهم وأعلاهم "شيخ الأغوات"، ويكون مسؤولًا عن سير العمل في الحرم النبوي الشريف، على أن تكون أوامره نافذة، يليه بعد ذلك "الخازندار"، ثم "المستسلم" ثم "نقيب الآغاوات" و"امين الاغوات" و"مشدي الأغوات" ثم "الخبزي".

عدد الآغاوات في المسجد النبوي

يبلغ عدد الأغوات في المسجد النبوي اليوم 4 أشخاص تجاوز عُمر أصغرهم 90 عامًا.

رتب الآغاوات في المسجد النبوي

شيخ الأغوات: هو الأقدم خدمة والأعلى وظيفية وهو المسؤول وصاحب القول الفصل في عملية ضبط سير العمل في الحرم النوبي الشريف وكان يعينه السلطان.

هو الأقدم خدمة والأعلى وظيفية وهو المسؤول وصاحب القول الفصل في عملية ضبط سير العمل في الحرم النوبي الشريف وكان يعينه السلطان. الخازندار: هو أحد آغاوات السراية السلطانية ويحمل المبخرة ويدخل بها مع شيخ الرحم قبل صلاة المغرب عند إدخال الشمعدانات واسراجها بالحجرة النبيو الشريفية

هو أحد آغاوات السراية السلطانية ويحمل المبخرة ويدخل بها مع شيخ الرحم قبل صلاة المغرب عند إدخال الشمعدانات واسراجها بالحجرة النبيو الشريفية المستسلم: وهو حامل مفاتيح الحجرة النبوية الشريفة.

وهو حامل مفاتيح الحجرة النبوية الشريفة. نقيب الأغوات: ينوب عن الشيخ في حالة غيابه.

ينوب عن الشيخ في حالة غيابه. أمين الأغوات: يعد الوكيل الشرعي للأغوات ويساند الشيخ والنقيب.

يعد الوكيل الشرعي للأغوات ويساند الشيخ والنقيب. مشدي الأغوات: يصل عددهم إلى 14 حارسًا وهم أشداء قادرون على حماية الحجر النبوية.

يصل عددهم إلى 14 حارسًا وهم أشداء قادرون على حماية الحجر النبوية. الخبزي: هو موزع مهام العمل.

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