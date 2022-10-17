نعت أوساط ثقافية ودبلوماسية وفنية في السعودية الشاعر والدبلوماسي عبد الله أبو راس الذي وافته المنية أمس الأحد، الموافق السادس عشر من أكتوبر 2022 بعد معاناة مع المرض.

وأعلن نجل الشاعر الراحل، نهار عبد الله أبو راس ، في تغريدة نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" رحيل والده والذي وصفه بـ"أعز ما يملك".

وأشار نهار أبو راس عبر التغريدة إلى أن صلاة الجنازة على جثمان والده سيكون عصر اليوم الاثنين، 17 ديسمبر في جامع الراجحي في العاصمة السعودية الرياض.

وحرص الكثير من الشعراء والفنانين السعوديين على تقديم واجب العزاء في وفاة الشاعر الراحل عبدالله أبو راس في تغريدات نشرت عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي باعتباره أحد أهم وأشهر الشعراء السعوديين وكتب العديد من الأعمال الوطنية الناجحة أبرزها أغنية افتتاح الجنادرية 29 واليوم الوطني 84 وأوبريت كوكب الأرض وافتتاح دورة كأس الخليج 22 وأغنية سلام من السعودية".

وكان من بين المعزيين الفنان عبد المجيد عبدالله الذي كتب مُعزيًا:

فيما كتب الفنان فهد الكبيسي مُعزيًا:

من هو الشاعر عبد الله أبو راس

هو شاعر غنائي سعودي اشتهر في تأليف الأغاني الوطنية وأوبيريت غنائي للعديد من المناسبات المقامة على مستوى السعودية ومنها، كتابة كلمات أوبريت كوكب الأرض في افتتاح مهرجان الجنادرية 29 الذي أقيم عام 2014.

أما في السلك الدبلوماسي، فقد عمل الراجل عبد الله أبو راس في وزارة الخارجية السعودية لأكثر من 25 عامًا من ملحق دبلوماسي إلى وزير مفوّض، كما عمل ممثليات السعودية في الخارج نحو 13 عامًا.

أعمال عبد الله أبو راس

كما ساهم الشاعر عبد الله أبو راس في العديد من الأعمال الوطنية من خلال كتابة عدد من القصائد والأوبريتات في مناسبات مختلفة ومن أبرز أعماله التي كتبها:

أوبريت "كوكب الأرض": مهرجان الجنادرية 29 - غناء راشد الماجد ومحمد عبده وماجد المهندس وعبد المجيد عبد الله.

مهرجان الجنادرية 29 - غناء راشد الماجد ومحمد عبده وماجد المهندس وعبد المجيد عبد الله. أوبريت "سيدي سمعًا وطاعة" : اليوم الوطني 84 ورفع سارية أطول علم في العالم في جدة عام 2014م، - غناء عبد المجيد عبد الله ورابح صقر وراشد الماجد وراشد الفارس.

: اليوم الوطني 84 ورفع سارية أطول علم في العالم في جدة عام 2014م، - غناء عبد المجيد عبد الله ورابح صقر وراشد الماجد وراشد الفارس. أوبريت "خليجنا أحلى البلاد": افتتاح دورة كأس الخليج العربي22 عام 2014م – غناء فهد الكبيسي وحسين الجسمي.

افتتاح دورة كأس الخليج العربي22 عام 2014م – غناء فهد الكبيسي وحسين الجسمي. أوبريت "سلام من السعودية": غناء طلال سلامة ومحمد عبده وراشد الماجد وجابر الكاسر وخالد عبد الرحمن وأصيل أبو بكر ورابح صقر وراشد الفارس، عبد المجيد عبد الله وعايض يوسف وعبادي الجوهر وداليا مبارك وماجد المهندس.

قصائد مغناة للشاعر عبد الله أبو راس