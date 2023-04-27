سبب وفاة الشيخ عبد الله كامل

البوابة - ودّع أبناء الجالية العربية والإسلامية في أمريكا الشيخ والمقرئ المصري الكفيف عبد الله كامل الذي وفاته المنية صباح اليوم الخميس في نيوجيرسي عن عمر يناهز الـ38 عامًا.

ونعى أفراد الجالية المسلمة في أمريكا الشيخ الراحل عبد الله كامل الذي يحظى بشهرة واسعة بين الكثيرين نظرًا لصوته العذب في تلاوة القرآن وحفظه لآياته الكريمة رغم فقدان بصره في سن مبكر من حياته.

وحرص روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا والعالم العربي على إعادة نشر وتداول مقاطع فيديو من تلاوة الشيخ الراحل عبد الله كامل لينال منها الأجر والثواب.

كما نعت الصفحة الرسمية للمركز الإسلامي في نيويورك الشيخ الراحل وذكرت بأنه كان إمامًا لصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في العام الماضي.

كما أكد مسجد التوحيد الإسلامي في مدينة جيرسي الأمريكية، نبأ وفاة الشيخ والمقرئ المصري عبد الله كامل، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك والذي جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب يملؤها الحزن، نعلن وفاة حبيبنا الشيخ عبد الله كامل، الذي أمنا في صلاة التراويح العام الماضي وصلاة العيد لهذا العام، عاد إلى ربه الليلة وخسارته تركت أثرا عميقًا على مجتمعنا".

وأضاف المركز: "كان الشيخ الراحل مقرئا مشهورًا وعالميًا للقرآن، وتلاوته مصدر راحة وإلهام لنا جميعًا، وملأ صوته قلوبنا بمحبة الله، وسنعتز بذكريات تلاوته الجميلة، ونتقدم بأحر التعازي لأسرته في هذا الفقد".

سبب وفاة الشيخ عبدالله كامل

لم يتم الكشف عن سبب الشيخ عبدالله كامل في الولايات المتحدة الأمريكية

من هو الشيخ عبد الله كامل

اسمه الكامل: عبد الله أحمد كامل

تاريخ الولادة: 1985

مكان الولادة: محافظة الفيوم

حياة الشيخ عبد الله كامل

ولد الشيخ عبدالله كفيفًا لكنه تمكن من حفظ القرآن الكريم كاملًا على طريقة بريل، ثم تلقى تعليمه بكلية دار العلوم في جامعة الفيوم إلى أن تخرج منها عام 2005.

في عام 2015، شارك الشيخ عبدالله في مسابقة "المزمار الذهبي" على إحدى القنوات الفضائية وحصل على المركز الأول، كما شارك في العديد من البرامج الدينية من خلال قنوات شهيرة ومنها قناة الرحمة وقناة الحافظ وقناة الناس وقناة الندى.

اشتهر الشيخ عبد الله كامل بصوته العذب في قراءة القران الكريم وله تسجيلات عدة عبر منصات التواصل الاجتماعي وقناة رسمية على موقع "يوتيوب".

سافر الشيخ عبد الله قبل سنوات إلى الكويت وأم بالمصلين في أحد مساجدها، ثم توجه إلى السعودية ومن ثم أمريكا حيث وافته المنية هناك.

نال الشيخ الراحل عبد الله كامل لقب "سفير القرآن" بعدما زار عدة دول وأم بالمصلين هناك.