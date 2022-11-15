من هو حامد جوهر الذي يحتفل جوجل بذكرى ميلاده؟

احتفل محرك البحث الشهير "غوغل – Google" بالذكرى الـ 115 لميلاد الدكتور حامد جوهر رائد علوم البحار ووضعت صورته "الكرتونية" عبر المتصفح الخاص به كما يفعل عادة مع أبرز الشخصيات المشهورة.

وبحث العديد من مستخدمي محرك "غوغل" عن المزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالدكتور حامد جوهر حتى تصدر اسمه قائمة بحثًا في العديد من الدول العربية أبرزها مصر والسعودية.

لمن لا يعرف الدكتور حامد جوهر، نستعرض لكم في هذا التقرير المزيد من التفاصيل عن رائد علوم البحار الدكتور حامد جوهر ومسيرته العلمية والقليل من حياته الشخصية.

من هو حامد جوهر؟

اسمه الكامل: حامد عبد الفتاح جوهر

حامد عبد الفتاح جوهر تاريخ الولادة: نوفمبر 1907

نوفمبر 1907 مكان الولادة: القاهرة – مصر

القاهرة – مصر تاريخ الوفاة: 1992

1992 المهنة: رائد علوم البحار

رائد علوم البحار اللقب: ملك البحر الأحمر

دراسة حامد جوهر

التعليم الابتدائي: مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية

مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية التعليم الثانوي: المدرسة الثانوية الملكية (الخديوي إسماعيل فيما بعد)، وحصل منها على شهادة البكالوريا سنة 1925.

المدرسة الثانوية الملكية (الخديوي إسماعيل فيما بعد)، وحصل منها على شهادة البكالوريا سنة 1925. التعليم الجامعي: حصل على بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة

حصل على بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة درجة الماجستير: حصل على درجة الماجستير في عام 1931 وكان عنوان رسالته "التشريح الدقيق وهستولوجيا الغدد الصماء في الأرنب".

حصل على درجة الماجستير في عام 1931 وكان عنوان رسالته "التشريح الدقيق وهستولوجيا الغدد الصماء في الأرنب". درجة الدكتوراه: أول من حصل على درجة الدكتوراه في علم كائنات البحر الأحمر.

إنجازات حامد جوهر

أول من تولى إدارة محطة الأحياء البحرية في مدينة الغردقة.

أنشأ متحف بحري يضم مجموعة كبيرة من حيوانات البحر الأحمر ونباتاته.

أنشأ مكتبة تضم أغلب المراجع الأساسية لدراسة البحر الأحمر.

أنشأ معهد الأحياء المائية بعتاقة بالسويس.

أنشأ متحف لأحياء البحر الأحمر.

مناصب حامد جوهر

في عام 1970: مستشار للعلوم والتكنولوجيا بجامعة الدول العربية.

مستشار للعلوم والتكنولوجيا بجامعة الدول العربية. في عام 1973: عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة. في عام 1958: مستشار للسكرتير العام للأمم المتحدة لتنظيم المؤتمر الدولي الأول لقانون البحار في جنيف.

مستشار للسكرتير العام للأمم المتحدة لتنظيم المؤتمر الدولي الأول لقانون البحار في جنيف. في عام 1959: رئيس للجنة التخلص من النفايات النووية في أعماق البحار.

رئيس للجنة التخلص من النفايات النووية في أعماق البحار. عضو باللجنة الاستشارية لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة.

برنامج عالم البحار

قدم الراحل حامد جوهر "برنامج عالم البحار" الأسبوعي لمدة 18 عامًا.

ومن خلال برنامج عالم البحار عرض الراحل جوهر أفلامًا عن مختلف الكائنات البحرية ويقوم هو بالتعليق عليها حتى لقب بـ"ملك البحر الأحمر".

من هو شقيق حامد جوهر

تساءل الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي عن هوية شقيق حامد جوهر، والذي تبين أنه الممثل الشهير علي عبد الفتاح جوهر.

ولد علي جوهر في بريطانيا 8 سبتمبر 1924 لأب مصري وأم بريطانية حتى توفي في 5 يونيو 1998.

شارك علي جوهر في عدد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية ومنها فيلم جناب السفير سنة 1966