من هو شاهر الشيباني وما علاقته بـ ساز المشهورة ؟

ما يزال رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية في حالة صدمة وذهول بعد إعلان وفاة نجمة سناب شات أريج العمر والتي اشتهرت بـ ساز القحطاني أو سازي المشهورة يوم أمس الأربعاء 16 مارس 2022 مع تصدر اسم شاهر الشيباني.

وفي ظل غياب الرواية الرسمية من عائلة الراحلة ساز القحطاني، كثرت الأحاديث والأقاويل حول سبب وفاتها، حيث تناقل العديد من المغردين عبر وسم "#وفاة_ساز_المشهورة" بأن ساز توفيت إثر إصابتها بمرض عُضال كانت قد عانت منه طوال السنوات الماضية.

في حين ذكر بعض المغردين بأن ساز المشهورة توفت نتيجة تعرضها لحادث سير مروّع في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض وهو ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها هناك.

وذكر بعض المغردين بأن الراحلة ساز كانت قد برفقة شاب في السيارة يدعى شاهر الشيباني وهو ما دفع المغردين إلى التساءل عن هوية هذا الشاب وما علاقته بـ ساز المشهورة.

من هو شاهر الشيباني

انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية باسم الشاب شاهر الشيباني منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها وفاة الراحلة ساز القحطاني حيث كان برفقتها في السيارة والذي توفي هو أيضًا في حادث السير.

وتساءل النشطاء عن هوية شاهر الشيباني، وما إذا كان من مشاهير السوشال ميديا وطبيعة علاقته بـ ساز المشهورة.

ويُعد شاهر من مشاهير السوشال ميديا في السعودية لكن على نطاق ضيّق إذ يتابعه على "إنستغرام" نحو 600 ألأف شخص.

وذكر بعض النشطاء بأن شاهر الشيباني هو صديق ساز القحطاني ولا يرتبط بها بأي علاقة عائلية أو عاطفية.

كان شاهر دائم الظهور مع ساز في فيديوهاتها، عبر حسابتها الرسمية على تطبيقي "تيك توك" و"سناب شات"، وذكر بعض النشطاء بأنه في الثلاثينيات من عمره.

*المعلومات تم الحصول عليها من خلال تقارير تناقلها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتسن لموقع البوابة التحقق من صحتها.

من هي ساز القحطاني

هي إحدى مشاهير تطبيقات التواصل الاجتماعي وتحديدًا تطبيق "تيك توك".

عرف الجمهور ساز من خلال نشرها مقاطع فيديو منوعة عبر تطبيق "تيك توك" و"إنستغرام".

تبلغ من العمر 22 عامًا

يتابع ساز على تطبيق "تيك توك" أكثر من 6 مليون متابع.

يتابع ساز على تطبيق إنستغرام نحو 50 ألف متابع.

الاسم الحقيقي ساز القحطاني

اسم ساز الحقيقي هو أريج العمري، لكنها تطلق على نفسها اسم ساز القحطاني أو ساز المشهورة.

وتنتمي أصول ساز إلى إحدى قبائل السبئية التي تعود إلى العصر الأموي، وهي أشهر القبائل التي سكنت شبه الجزيرة العربية، ثم انتقل بعض أفراد هذه القبيلة إلى المملكة العربية السعودية والخليج العربي والعراق.

فيديو مؤثر لساز القحطاني قبل وفاتها

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية نشر عدة مقاطع فيديو لـ ساز القحطاني والتي صورتها ونشرتها قبل لحظات من وفاتها في حادث سير.

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